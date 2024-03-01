Şanlıurfa\'da Anaokulunda Sıra Gecesi Etkinliği Düzenlendi

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UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da Urfa türküleri ve sıra gecesi kültürünün gelecek nesillere aktarılması için anaokulunda sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

Türküleri, hoyratları ve sıra geceleri ile gazel geleneğinin yaşatıldığı UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa'da, Urfa türküleri ve sıra gecesi kültürünün gelecek nesillere aktarılması için anaokulunda sıra gecesi etkinliği düzenlendi. Öğrencilere müzik kültürünü aşılamak amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Urfa Sıra Geceleri ekibi, Karaköprü Hüma Hatun Anaokulunda minik öğrencilere Urfa türküleri seslendirdi.

Urfa Sıra Gecesi ekibinin seslendirdiği türkülere öğretmenler ve öğrenciler de eşlik etti. Sıra gecesi kültürünün yaygın olduğu kentte, öğrenciler halay çekerek gönüllerince eğlendi. Öğrencilere Urfa'nın zengin mutfak kültürü de anlatıldı.

Hüma Hatun Anaokulu Öğretmeni Kübra Güler, "UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa. Biz de bu anlamda öğrencilerimize sıra gecesi kültürünü birebir yaşatmak istedik. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA