Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Dergah Camisi'ne akın etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Dergah Camisi'ne akın etti

Şanlıurfa\'da Berat Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Dergah Camisi\'ne akın etti

Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ne akın etti. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte camide namaz kılan vatandaşlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazlarını eda etti. Kentteki diğer camilerde de özel programlar düzenlendi ve Hazreti İbrahim'in makamında dua edildi.

24.02.2024 20:52  Güncelleme: 20:54
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"Peygamberler şehri" olarak bilinen Şanlıurfa'da binlerce vatandaş, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'ne akın etti.

Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi'nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusuna serilen hasırlar üzerinde namazını eda etti. Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Ayrıca programlardan sonra çevre illerden kente gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in makamında dua etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Dergah Camisi'ne akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Berat Kandili dolayısıyla binlerce vatandaş Dergah Camisi'ne akın etti - Son Dakika
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