Şanlıurfa'da çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Şanlıurfa'da çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa\'da çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu
02.05.2026 12:56  Güncelleme: 12:58
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Programa Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sevil Soysal Maral da katılarak çocukların sevincine ortak oldu. İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Harran Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nun katkılarıyla düzenlenen şenlikte, çocukların paylaşma ve dayanışma duygularını geliştirmesi hedeflendi.

Program kapsamında ebru sanatı, çuval yarışı, yumurta yarışı ve halat çekme gibi birçok etkinlik düzenlendi. Gün boyunca süren aktivitelerde çocuklar doyasıya eğlenirken, yarışmalarda dereceye giren miniklere madalyalar takdim edildi.

Program, çocukların mutluluğu eşliğinde kesilen pasta ile sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
