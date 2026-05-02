Şanlıurfa\'da çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Programa Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sevil Soysal Maral da katılarak çocukların sevincine ortak oldu. İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Harran Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nun katkılarıyla düzenlenen şenlikte, çocukların paylaşma ve dayanışma duygularını geliştirmesi hedeflendi.

Program kapsamında ebru sanatı, çuval yarışı, yumurta yarışı ve halat çekme gibi birçok etkinlik düzenlendi. Gün boyunca süren aktivitelerde çocuklar doyasıya eğlenirken, yarışmalarda dereceye giren miniklere madalyalar takdim edildi.

Program, çocukların mutluluğu eşliğinde kesilen pasta ile sona erdi. - ŞANLIURFA