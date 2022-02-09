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Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor

09.02.2022 16:10

Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyorŞANLIURFA Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin kültürel ve tarihi bilgilerinin artırılması amacıyla müze gezisi düzenlendi Çocuk ve gençleri tarihle buluşturan Haliliye Belediyesi, müze gezisi düzenledi.

Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor

ŞANLIURFA Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin kültürel ve tarihi bilgilerinin artırılması amacıyla müze gezisi düzenlendi

Çocuk ve gençleri tarihle buluşturan Haliliye Belediyesi, müze gezisi düzenledi. Müze Gezisi İşbirliği Projesi kapsamında Haliliye Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında gençlerin kültürel etkinliklerinin ve bilgilerinin artırılması kapsamında ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören çocuklara, Şanlıurfa Müzesi gezdiriliyor. Haliliye'deki tüm okullarda devam edecek proje ile okullarından alınan çocuklar, tarihi yolculuk için müzeye götürülüyor. Burada öğretmenleri eşliğinde tarihi yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, hem öğreniyor hem de eğleniyor. Müze gezisi ile kitaplarda okudukları ve öğrendikleri tarihi yerinde yaşama fırsatı bulduklarını söyleyen çocuklar, sağlanan imkan dolayısıyla Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Geçmişe yolculuk yapan öğrencilere müze gezisi sonrası ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan, müze gezisinin ilçedeki tüm okullarda kırsal ve merkez ayrımı yapılmaksızın program dahilinde devam edeceği kaydedildi.

Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor
Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor
Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor

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Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Çocuk, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor - Son Dakika


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