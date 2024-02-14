Dicle Elektrik, Şanlıurfa\'da Kesintisiz Enerji Sağlamak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Şanlıurfa'da Dicle Elektrik, olumsuz hava ve doğal şartlarına meydan okuyarak, abonelerine kesintisiz enerji sağlamak adına sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Şanlıurfa için verdiği şiddetli yağış uyarısına istinaden Dicle Elektrik, muhtemel olumsuzluklara karşı kapsamlı önlemler aldı. Şanlıurfa İl Müdürlüğü, muhtemel gelişmelere hızla müdahale edebilmek için bir kriz masası kurdu ve 150 personelden oluşan 50 acil müdahale ekibini göreve hazırladı. Acil müdahale ekipleri, özellikle selden etkilenebilecek kritik noktalarda gece saatlerinden itibaren görevlendirildi. Aynı zamanda, sel başta olmak üzere ciddi elektrik arızalarına karşı mobil jeneratörler de hazır hale getirildi. Şehir genelinde belirlenen riskli bölgelerde, güvenlik önlemleri çerçevesinde kontrollü elektrik kesintileri uygulandı. Şiddetli yağışın etkisinin azalması ve sel riskinin ortadan kalkmasıyla bu bölgelere elektrik sağlanmaya yeniden başlandı.

Tüm ihtimalleri göz önüne alarak çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, merkez ilçelerden Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü'de yağıştan kaynaklı arızalara kısa süre içerisinde müdahale ederek kesinti yaşanan yerlere yeniden enerji verdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, olumsuz hava şartlarından etkilenen ve kimi arıza sebebiyle, kimi de güvenlik amacıyla kontrollü olarak gerçekleşen kesintilerin tamamının giderildiğini ve tüm kente kesintisiz elektrik enerjisi verilmeye devam edildiğini söyledi. Obut, "Geceden beri devam eden yağışlardan yaşanan kesintilere ekiplerimiz müdahale etmek için 7/24 özveriyle çalışıyor. Merkez ilçelerimizde şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmuyor. Diğer ilçelerimizde de personellerimiz yaşanan kesintilere anlık olarak müdahale ediyor" diye konuştu.

Obut, hava muhalefetine bağlı olarak, meydana gelebilecek arızalara karşı abonelerin, 7/24 hizmet sunan '186' numaralı çağrı merkezine arıza ihbarlarının yanı sıra talep, öneri ve şikayetlerini iletebileceklerini, tüm başvuruların anlık olarak takip edildiğini belirtti. - ŞANLIURFA