Şanlıurfa'da Endüstriyel Dağcılar Yüksek Binalarda Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şanlıurfa'da Endüstriyel Dağcılar Yüksek Binalarda Çalışıyor

Şanlıurfa\'da Endüstriyel Dağcılar Yüksek Binalarda Çalışıyor
02.08.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekliği 50-60 metreyi bulan binalarda endüstriyel dağcılar, ip sistemleriyle temizlik yapıyor.

Şanlıurfa'da yüksekliği 50-60 metreyi bulan otel ve iş merkezlerinin dış cephelerinde çalışan endüstriyel dağcılar, komando teçhizatını andıran ekipmanlarla kendilerini iplere bağlayarak metrelerce yüksekte görev yapıyor.

Yaklaşık 10-15 katlı binaların dış cephesinde çalışan işçiler, iskele veya vinç kullanılmadan sadece ip sistemleriyle görevlerini yerine getiriyor. Tehlikeli olduğu kadar dikkat gerektiren bu işte görev alan çalışanlar, mesailerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. "Endüstriyel dağcılık" olarak tanımladıkları meslekleri kapsamında dış cephe temizliği, dış cephe boya işleri, kaplama ve bakım işlerini yapan işçiler, bu yöntemle hem çevreye zarar vermediklerini hem de gürültü oluşturmadıklarını ifade etti. "Korku nedir bilmiyoruz" diyen işçiler, sıfır hata ile çalışmaya özen gösterdiklerini vurguladı.

Mesleğini severek yaptığını aktaran işçi Mehmet Özçimen, "Cam temizliği yapıyoruz, boya yapıyoruz, montaj yapıyoruz, ondan sonra her türlü tamirat, tadilat işleri yapıyoruz. İskele kurmadan iple çevre rahatsızlık vermeden çalışıyoruz. Güzel ve temiz bir şekilde işimizi yapıp iniyoruz. 2014 yılından itibaren bu işe girdim. Yükseklikle ilgili aram gayet iyidir, alıştım. Herhangi bir korkum yok. Temiz bir şekilde işimizi yapıyoruz" dedi.

"Adrenalin ruhlu insanlar korku bilmezler"

Bölgede 13 yıldır çalıştığını belirten Sabri Pektaş ise "2012 yılından itibaren endüstriyel dağcılık bu sektörde çalışıyoruz. Bilumum işler yapıyoruz. Uluslararası bir dış cephe işi diyebiliriz. Özellikle doğup büyüdüğüm bu coğrafyada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne batıdan gelmeyen arkadaşların yerine burada biz dolduruyoruz. Sıcak bir iklim, kavurucu bir iklim ve buna rağmen bu işimizi burada yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Dış cephe boya, dış cephe temizlik, dış cephe LED döşemesi, gerekirse elektrik bağlıyoruz, yani ulaşılması zor işleri yapıyoruz. Vinç ve iskele kurulumu yapılmadan iple bu tür işleri yapıyoruz. Bu bölgede genellikle 10-15 katlı binalarda çalışıyoruz. 50-60 metre yüksekliğindeki binalarda çalışıyoruz. Adrenalin ruhlu insanların yükseklik korkusu olmaz. Dağcılık malzemelerimiz uluslararası çapta üretilen malzemelerdir. Malzemelerimize güvenip işimizi severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Endüstriyel Dağcılar Yüksek Binalarda Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
TSK’dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu zorda
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem’im Eşi tarafından katledilen kadının annesinin feryadı yürekleri dağladı: Nerede benim Sinem'im
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu
Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü Eşini kıskandı, kuzenini pompalı tüfekle öldürdü
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır “fil hastalığı“ ile mücadele ediyor Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 15 yıldır "fil hastalığı" ile mücadele ediyor

13:25
Bir ilimizde durum vahim ’’Nerede bu yetkililer’’ diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Bir ilimizde durum vahim! ''Nerede bu yetkililer'' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
12:34
Radara yansıdı Sağanak yağış adım adım İstanbul’un üzerini kaplıyor
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
11:30
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
10:55
İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
10:53
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
Türkiye-Suriye doğalgaz hattı açıldı
14:50
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber
''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:45
Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
Mezarlıktaki hayır çeşmesinden evine su çekti
14:22
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
16 bin liralık alacak için isyan eden Bülent Ersoy, villasına döner tezgahı kurdurdu
14:20
Türkiye’den ABD’nin vergi artışı kararına ilk yorum
Türkiye'den ABD'nin vergi artışı kararına ilk yorum
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
14:09
ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
ABD'nin New York ve New Jersey eyaletlerinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
13:59
Osimhen gölgede kalacak Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 13:36:35. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Endüstriyel Dağcılar Yüksek Binalarda Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.