Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık koç yakalandı

Yerel

Şanlıurfa'da kesilmek üzere kasaba götürülen kurbanlık koç, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlık koç, cadde ve sokaklarda sahiplerine zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan koç, kesilmek üzere tekrar kasaba götürüldü.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olarak kullandığı Emniyet Caddesi üzerinde bulunan bir kasaba götürülen kurbanlık koç, sahibinin elinden kaçtı. Cadde üzerinde kaçan kurbanlık koç, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan koç, kesilmek üzere tekrar kasaba götürüldü. - ŞANLIURFA