Şanlıurfa'da SOLOTÜRK Gösterisi Nefesleri Kesti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da SOLOTÜRK Gösterisi Nefesleri Kesti

Şanlıurfa\'da SOLOTÜRK Gösterisi Nefesleri Kesti

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi binlerce vatandaş tarafından izlendi. Gösteriye katılanlar heyecanlı bir atmosferde uçağın gösterisini izledi.

26.05.2024 20:11  Güncelleme: 20:15
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Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde SOLOTÜRK nefesleri kesen bir gösteri gerçekleştirdi. Merkez Eyyübiye ilçesindeki Millet Bahçesi'ne düzenlenen gösteriyi binlerce vatandaş izledi. Gösteriyi ailesiyle birlikte izlemeye giden Muhammed Osman İnan, çok eğlendiklerini dile getirerek, "Atmosfer çok güzeldi. Uçağın sesi de yüksekti. Bazen kulağımız da şişebiliyordu ama çok güzeldi. Bayrak salladık, eğlendik, uçakları gördük" dedi.

Gösteriyi vatandaşlarla birlikte izleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, "Şanlıurfa'daki bu heyecanı Eyyübiye'de hep birlikte yaşamak, yaşatmak bizim için onur verici, mutluluk verici. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde bunu Şanlıurfa'da, özellikle Eyyübiye'de devam ettirmenin gayreti içerisinde bulunacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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