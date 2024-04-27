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Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesinde yaşandı. Bir kedi yavrusunun su kuyusuna düştüğü ihbarı üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, merdiven yardımı ile kuyuda mahsur kalan kediyi kurtardı.

Vatandaşlar, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.