Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Şanlıurfa\'da Sulama Kanalında Güvenlik Önlemleri Artırıldı
02.08.2025 09:29  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sırrın Karşıyaka Mahallesi'ndeki sulama kanalında boğulma vakalarını önlemek için tel örgü montajına başladı. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sulama kanallarına girme girişimlerinin artması nedeniyle alınan bu önlemlerle, vatandaşların can güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için önemli bir güvenlik uygulamasını hayata geçirdi. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların hayati tehlike yaşadığı bu kanalda, tel örgü montajı başlatıldı.

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte sulama kanallarına girme girişimleri de artarken, bu durum zaman zaman ölümle sonuçlanan kazalara yol açıyor. Son yıllarda bu kanalda meydana gelen boğulma olaylarındaki artış, yerel yönetimi harekete geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla "Bir hayatı kurtarmak, her şeyden değerlidir" sloganıyla sulama kanalı çevresinde ek güvenlik önlemleri alıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kanalın her iki kenarında daha önce yer alan mevcut korkuluklara ek olarak, yüksek tel örgüler yerleştirmeye başladı. Bu önlemle birlikte, kanal boyunca vatandaşların suya doğrudan erişimi büyük ölçüde sınırlandırılacak. Tel örgü montajı çalışmalarıyla yalnızca güvenlik önlemleri artırılmakla kalmayıp, aynı zamanda kanal çevresinde düzen sağlanması ve kamusal alanların daha güvenli hale getirilmesi de amaçlanıyor. Yetkililer, uygulamanın Sırrın Karşıyaka Mahallesiyle sınırlı kalmayacağını, kent genelinde riskli bölgelerde de benzer önlemlerin alınacağını duyurdu.

Vatandaşlar, alına güvenlik önlemleri nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Sinem’i katleden caninin son paylaşımı: Ali Eren asla yarım bırakmaz Sinem'i katleden caninin son paylaşımı: Ali Eren asla yarım bırakmaz
Fenerbahçe taraftarları şokta ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Fenerbahçe taraftarları şokta! ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
Fare zehri yutan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor Fare zehri yutan bebek hastanede yaşam savaşı veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği 9 kişi arasında dikkat çeken isim
Beşiktaş’ın içler acısı halini en iyi özetleyen an Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı
Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:17
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
01:49
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
11:33
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu
11:22
Böylesi filmlerde olur sanıyorduk Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı
Böylesi filmlerde olur sanıyorduk! Çocuk doktoru, doğurttuğu bebeği satın aldı
11:09
Kumar borçları nedeniyle intihara kalkışan 2 arkadaş gözaltına alındı
Kumar borçları nedeniyle intihara kalkışan 2 arkadaş gözaltına alındı
11:06
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem’in son paylaşımı yürekleri yaktı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
11:01
Daha 18 yaşında Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
Daha 18 yaşında! Suriyeli şahsın üzerinden çıkan bekçiyi bile şaşırttı
10:59
“Dünyanın en lezzetli dondurmaları“ listesinde zirve Türkiye’nin
"Dünyanın en lezzetli dondurmaları" listesinde zirve Türkiye'nin
10:55
Resmi Gazete’de yayımlandı: Düşük stopaj oranı yıl sonuna kadar uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Düşük stopaj oranı yıl sonuna kadar uzatılıyor
10:49
Ne polis ne de zabıta çare olamadı Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...
Ne polis ne de zabıta çare olamadı! Kapıları zorla açıyorlar, para vermeyince...
10:49
Ne yaptın sen Ebrar Yeni imajını görenler tanıyamıyor
Ne yaptın sen Ebrar! Yeni imajını görenler tanıyamıyor
10:45
Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Metroda tüfekle gezen tavşan kostümlü şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2025 09:51:23. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.