Şanlıurfa'da Uykulu Sürücüye Korna İle Uyarı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uykulu Sürücüye Korna İle Uyarı

Şanlıurfa\'da Uykulu Sürücüye Korna İle Uyarı

Şanlıurfa'da zikzak çizen bir kamyonetin sürücüsünü korna çalarak uyaran bir başka sürücü, bu tehlikeli yolculuğu anlattı. Uykulu olduğu düşünülen sürücü, tehlikeli durumdan kurtarıldı.

09.03.2025 12:37  Güncelleme: 12:57
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Şanlıurfa'da zikzak çizerek ilerleyen kamyonetin kaza yapmaması için kilometrelerce takip edip korna çalarak uyaran sürücü o anları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında kamyon sürücüsü olarak görev yapan İbrahim Halil Şahin, geçen hafta zikzak çizerek yolda ilerleyen bir kamyonet fark etti. Sürücüsünün uykulu olduğunu düşündüğü kamyonetin defalarca bariyerlere çarpma ve şarampole devrilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını gören Şahin, korna çalarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Uzun süre kamyoneti takip eden Şahin, yoldan çıkmak üzere olduğunda korna ile uyardı. Şahin, kamyonetin düz bir çizgi üzerinde ilerlemeye başlaması üzerine yoluna devam etti.

O anları anlattı

Uykusu gelen sürücülere uyarıda bulunan İbrahim Halil Şahin, "Geçen gün asfalt yüklediğim araçla Şanlıurfa'dan Viranşehir'de doğru gidiyordum. Önümde bir aracın zikzak çizerek ilerlediğini gördüm. Şoför arkadaş uykuya dalmıştı. Korna çalarak onu uyarmaya çalıştım. En son Siverek kavşağında aracını durdurduktan sonra ben yoluma devam ettim. Şoför arkadaşlarımıza biraz daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyorum. Uykumuz geliyorsa mola yerlerinde, tesislerde, neresi uygunsa oraya çekip uykumuzu aldıktan sonra yolumuza devam edelim" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'da bir sürücü, önünde ilerleyen ve defalarca bariyerlere çarpma ve şarampole düşme tehlikesi yaşayan kamyonetin sürücüsünün dikkatini korna çalarak çekmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki sabah Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir sürücü, önündeki kamyonetin yolda düzgün ilerlemediğini fark etti.

Yol ile şarampol arasında gidip geldi

Sağa sola zikzak çizerek ilerleyen kamyonet, defalarca bariyerlere çarpma ve şarampole düşme tehlikesi atlattı. Cep telefonu kamerasını açan sürücü, korna çalarak önündeki aracın sürücüsünü uyarmaya çalıştı. Sürücüsünün uykusuz olduğunu düşündüğü aracı takip etmeye başlayan diğer sürücü, her şarampole doğru gittiğinde korna çalıp dikkatini yola vermesini sağlamaya çalıştı. Kilometreler boyunca devam eden takip, öndeki sürücünün bir süre sonra yola normal şekilde devam etmesi üzerine sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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