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Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede yeni bir dönem başlıyor.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ile Liman Ayık Yaşam Derneği Peygamberler şehri Şanlıurfa'da alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede ortak çalışacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Liman Ayık Yaşam Derneği ile Şanlıurfa için hayırlı bir protokole imza attı. Protokol cer Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele edilecek. Mülkiyetinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde olduğu Eyyübiye Belediyesi'nin ek hizmet binası olarak kullandığı tarihi bina Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadelede yeni bir merkez olacak. Yatarak tedavi imkanına sahip olacak merkezde madde bağımlıları hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilerek "Maddeden Manaya" adı altında sosyal hayata uyumları sağlanacak.

"Maddeden manaya geçiş sürecini başlattık"

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele konusuna ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusuna önem verdiklerinin altını çizerek, "Bağımlılıkla mücadele önem verdiğimiz konuların ilk sırasında bulunuyor. İstanbul'da Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanışma fırsatını bulduk. Valiliğimizin de destekleriyle derneği oluşturduk. Şehri imar etmek kadar belki ondan çok daha önemlisi bir neslin imarıdır. Maalesef günümüzde neslimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bilimsel ve modern tıbbın da imkanlarından faydalanarak maddeden manaya geçiş sürecini Şanlıurfa'da başlattık. Bu konuda iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Bir gencimizin hayatının kurtulması toplum ve bizim için son derece önemlidir. Mekan konusunda Eyyübiye Belediyesi'nin kullanmış olduğu, mülkiyetinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu yerin tahsisini yaptık. Bu konuda Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a da teşekkür ediyorum" dedi.

"Bağımlılıkla etkin mücadele yürüteceğiz"

Liman Ayık Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hakan Yalman ise konuşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusunda önemli işler, hayırlı işlere imza atma gayreti ile çalışacaklarını kaydetti.

Gençler ümitsizliğe kapılmasın

Daha önce madde bağımlısı olan ve Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanıştıktan sonra bu alışkanlıklarından vazgeçen gençler de yaşadıkları anları anlatarak gençlerin madde bağımlılığından kurtulmasının mümkün olduğunu yeter ki umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini aktardı. - ŞANLIURFA