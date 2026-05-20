Şanlıurfa\'dan Malatya depremini değerlendirme

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Malatya'da meydana gelen ve kentte de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Vali Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen deprem sebebiyle ilimizde intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Malatya başta olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA