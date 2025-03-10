Şanlıurfa Ramazan Sokağına Yoğun İlgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'na hafta sonu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından fuar merkezinde hayata geçirilen Ramazan Sokağı'na ilgi gün geçtikçe artıyor. Her gün saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında konserler, söyleşiler ve çocuklar için çeşitli etkinliklerin sahnelendiği alanda kurulan stantlarda da yöresel ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Ramazan ayının maneviyatının yaşandığı Şanlıurfa Ramazan Sokağını dolduran vatandaşlar bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan alanda kurulan etkinlik alanında seslendirilen ilahilere eşlik etti. Gece geç saatlere kadar Ramazan sokağında vakit geçiren çocuklar etkinliklerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek tüm çocukları burayı görmeye davet etti.

Şanlıurfa Fuar Merkezinde kurulan Ramazan Sokağı 29 Mart Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - ŞANLIURFA