Şanlıurfalılar en büyük aile için yürüdü

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası çerçevesinde düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Uluslararası Aile Gününde "En Büyük Ailemiz, Türkiye'miz" temalı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Ali Şelli Parkından başlayıp Rabia Meydanında sona eren yürüyüşe İl Müdür Yardımcıları İbrahim Akkurt, Hüseyin İlhan, Aile ve Toplum Hizmetleri Sorumlusu Celal Erdoğan, kurumun il ve merkez ilçe yöneticileri, şehit yakınları, gaziler, aileler, çocuklar ve özel ihtiyaç sahibi bireyler katıldı. "En Büyük Ailemizin, Türkiye'mizin 2025 Aile Yılı Kutlu Olsun" pankartı taşıyan grup, yürüyüşün bittiği Rabia Meydanında stant açarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. - ŞANLIURFA