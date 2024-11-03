Şantiyeye giren ayı böyle görüntülendi
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir şantiyenin çöplük alanına giren ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Çukurca ilçesinde havaların soğuması ile birlikte ayılar, yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı. ilçedeki bir şantiye çöplüğünde yiyecek arayan boz ayısı burada bulunanlar tarafından görüntülendi.
Ayıyı görüntüleyen kamera arkasında çalışanlar, "Maşallah elleri ne kadar büyük. Ayı korkmuyor bize yaklaşıyor" diye kendi aralarında konuştular. Ayıya bağırmalarına rağmen ayının geri gelmesi ve çöp poşetini açması ile birlikte dışarı çıkanlar ayıya bağırarak oradan uzaklaşmasını sağladılar.
Son Dakika › Yerel › Şantiyede Ayı Panik Yarattı - Son Dakika
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