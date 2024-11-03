Şantiyede Ayı Panik Yarattı

Yerel

Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı

6 yaşındaki Şirin\'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

Şantiyeye giren ayı böyle görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir şantiyenin çöplük alanına giren ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Çukurca ilçesinde havaların soğuması ile birlikte ayılar, yerleşim alanlarına kadar inmeye başladı. ilçedeki bir şantiye çöplüğünde yiyecek arayan boz ayısı burada bulunanlar tarafından görüntülendi.

Ayıyı görüntüleyen kamera arkasında çalışanlar, "Maşallah elleri ne kadar büyük. Ayı korkmuyor bize yaklaşıyor" diye kendi aralarında konuştular. Ayıya bağırmalarına rağmen ayının geri gelmesi ve çöp poşetini açması ile birlikte dışarı çıkanlar ayıya bağırarak oradan uzaklaşmasını sağladılar.