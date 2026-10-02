Şap nedeniyle Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası 1 Ekim'den itibaren geçici kapatıldı - Son Dakika
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Şap nedeniyle Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası 1 Ekim'den itibaren geçici kapatıldı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şap hastalığı nedeniyle Canlı Hayvan Borsası'nın 1 Ekim'den itibaren geçici kapatıldığını duyurdu. Belediye, hastalığın yayılmasını önlemek için vatandaşları şüpheli hastalık veya hayvan ölümlerini yetkili mercilere bildirmeye çağırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yakın çevrelerde görünen şap hastalığından dolayı Canlı Hayvan Borsası'nın 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçici olarak hizmete kapatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, alınan karar doğrultusunda Canlı Hayvan Borsası'nın geçici süreyle hizmete kapatıldığını duyurdu. Yakın çevrelerde görülen şap hastalığından dolayı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtilen kararda Canlı Hayvan Borsası geçici olarak faaliyet göstermeyecek. Söz konusu kararın, hayvanlar arasında hastalığın yayılma riskinin azaltılması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanması amacıyla alındığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları gerektiği ve şüpheli hastalık veya hayvan ölümleri durumunda vakit kaybetmeden yetkili mercilere bilgi verilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şap nedeniyle Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası 1 Ekim'den itibaren geçici kapatıldı - Son Dakika
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