Şap nedeniyle Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası 1 Ekim'den itibaren geçici kapatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yakın çevrelerde görünen şap hastalığından dolayı Canlı Hayvan Borsası'nın 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçici olarak hizmete kapatıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, alınan karar doğrultusunda Canlı Hayvan Borsası'nın geçici süreyle hizmete kapatıldığını duyurdu. Yakın çevrelerde görülen şap hastalığından dolayı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla alındığı belirtilen kararda Canlı Hayvan Borsası geçici olarak faaliyet göstermeyecek. Söz konusu kararın, hayvanlar arasında hastalığın yayılma riskinin azaltılması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanması amacıyla alındığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları gerektiği ve şüpheli hastalık veya hayvan ölümleri durumunda vakit kaybetmeden yetkili mercilere bilgi verilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.