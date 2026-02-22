Şapkalı Muhtar Ramazan Davulu Çalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şapkalı Muhtar Ramazan Davulu Çalacak

Şapkalı Muhtar Ramazan Davulu Çalacak
22.02.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havran'da muhtar Özgür Hilmi Okur, Ramazan'da gelenekleri sürdürmek için davul çalmaya karar verdi.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Muhtarı Özgür Hilmi Okur, dikkat çeken çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarlada, yolda, çevre temizliğinde ve mahalle hizmetlerinde aktif rol alan muhtar, şimdi de Ramazan davulunu kendisi çalma kararı aldı.

Mahallede yaklaşık 6-7 yıldır Ramazan davulunu çalan Caner ve Kadir isimli mahalle sakinlerinin iş yoğunluğu nedeniyle bu yıl görev alamayacaklarını bildirmesi üzerine harekete geçen muhtar Okur, geleneğin devam etmesi için davul çalacak kişi aradı ancak gönüllü bulamayınca davulu kendisi çalmaya karar verdi.

Bir ay boyunca hiçbir ücret almadan sahur vakitlerinde davul çalacağını açıklayan Okur, "Bu geleneğin sürmesini istedim. Çalacak arkadaş bulamayınca görev bize düştü. Köyüme hizmet etmek, ibadetlerin en hayırlısıdır" dedi.

'Şapkalı muhtar' olarak tanınan Okur ayrıca, geçmişte çeşitli konularda şikayetlerde bulunan bazı kişilere de göndermede bulunarak, Ramazan ayında sahurda davul çalınmaması gerekçesiyle kendisinin şikayet edilebileceğini ifade etti.

Görevi gönüllü olarak üstlendiğini vurgulayan Okur, sahur manisini de paylaştı:

"Hoşafın suyu boldur,

Bir kepçe daha doldur.

Sahurda köfte varmış,

Ne olur Şapkalı,

Sahura erken kaldır." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şapkalı Muhtar Ramazan Davulu Çalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 16:04:10. #7.11#
SON DAKİKA: Şapkalı Muhtar Ramazan Davulu Çalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.