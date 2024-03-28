Aksaray'ın Saratlı beldesinin SOL Parti Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan, "Ben para pul için aday olmadım. Buradan açıklıyorum, ben belediyeden maaş almayacağım maaşımı eşit olarak öğrencilere dağıtacağım" dedi.
SOL Parti, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde miting düzenledi. SOL Parti Saratlı Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan, mitingde yaptığı konuşmada, seçimi kazanması halinde maaşını öğrencilere dağıtacağını vadetti. Kaplan, "Evet mührü basmadan önce düşünün ve kendinize sorun; kim adaletli davranır, kim eşitliği savunur, halkını halkıyla birlikte kim yönetir, kim bu görevi para ve rant için yapmaz? Bu mühür kasabamızın ve çocuklarımızın geleceğidir. Ben para pul için aday olmadım. Buradan açıklıyorum, ben belediyeden maaş almayacağım maaşımı eşit olarak öğrencilere dağıtacağım. Bu çocuklar ülkemizin, kasabamızın geleceğidir. Benim tek amacım hizmet etmektir."
"DİN TÜCCARLARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"
Mitinge katılan SOL Parti sözcülerinden İsmail Hakkı Tombul da şunları söyledi:
"Tarikat şeyhleri geliyor yoksullara emekçiye, halka fetva veriyor. Diyorlar ki sabredin, ödüllendirileceksiniz. Bize bunu söyledikten sonra çıkıyorlar lüks arabalarına binip saraylarına gidiyorlar. Bunlar din tüccarıdır. Din tüccarlarına asla geçit vermeyeceğiz. Okullarımızı kuşatıyorlar. Bu din bezirganları okullara öğretmen yerine imam atıyor. Yağma yok, biz varız."
Son Dakika › Yerel › Saratlı Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan, Maaşını Öğrencilere Dağıtacağını Açıkladı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
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