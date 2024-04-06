Saraybosna, İkinci Dünya Savaşı sonunda işgal güçlerinden kurtuluşunu kutladı

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'nın İkinci Dünya Savaşı sonunda işgal güçlerinden kurtuluşunun yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlandı.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'nın İkinci Dünya Savaşı sonunda işgal güçlerinden kurtuluşu kutlandı. Saraybosna'da, kentin 1945'te Nazi işgalinden kurtuluşu ve 1992'de Saraybosna kuşatmasının başlangıç tarihi olan 6 Nisan "Saraybosna Şehir Günü" vesilesiyle etkinlikler gerçekleştirildi. Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Konseyin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad Uk, siyasetçiler ve vatandaşlar, Saraybosna Şehir Günü vesilesiyle şehir merkezindeki Sönmeyen Ateş Anıtına çelenk bıraktı. Tören, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.
Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic yaptığı basın açıklamasında, "Bu sadece Saraybosna için değil, Bosna-Hersek'in tamamı için büyük bir gün. Bizler başkentimizle ve vatanımızla gurur duyuyoruz. Saraybosna, 6 Nisan 1945'te Faşist işgalinden kurtulmuş, 1992-1995 yılları arasında Bosna-Hersek'e yönelik vahşi saldırı döneminde modern insanlık tarihinin en uzun kuşatmasını yaşamış ve hayatta kalmıştır. Saraybosna, bugün modern ve kozmopolit bir Avrupa şehridir. Saraybosna ile Srebrenitsa'da yapılan soykırıma ilişkin gerçekleri ve Bosna Hersek'in tamamına ilişkin gerçekleri korumak ise sorumluluğumuz" dedi.
Vucic'e Srebrenitsa Soykırımı tasarısı mesajı
Becirovic, açıklamasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulması beklenen Srebrenitsa Soykırımı tasarısı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tepkilerine de değindi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i tasarıyı engellemek ve gerçekler yerine yalanları yaymaya çalışmakla suçlayan Becirovic, "Son haftalarda Srebrenitsa'da Boşnaklara karşı işlenen soykırımı yine inkar ederek medeni değerlerin altına iniyor. Bunu yapmamalı. Kendisini, Birleşmiş Milletler mahkemelerinin kararlarına saygı göstermeye davet ediyorum. Bu, bölgenin tamamının geleceği için çok önemli" ifadelerini kullandı.
Vucic'i Srebrenitsa soykırımına ilişkin gerçekleri saklamaktan vazgeçmeye çağıran Becirovic, "Eğer Srebrenitsa ve orada işlenen soykırım hakkında bir şeyler söylemek istiyorsa, kendisini Yugoslavya Yüksek Savunma Konseyinin 16 tutanağını paylaşmaya davet ediyorum. Böylece hem yerel hem de uluslararası kamuoyu, gerçeği tüm yüzüyle görebilir" açıklamasını yaptı. - SARAYBOSNA
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