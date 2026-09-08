Saraydüzü Kaymakamı, Asarcık Kayalı köyünde parke taşı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Saraydüzü Kaymakamı, Asarcık Kayalı köyünde parke taşı çalışmalarını inceledi

Saraydüzü Kaymakamı, Asarcık Kayalı köyünde parke taşı çalışmalarını inceledi
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Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili ile Asarcık Kayalı köyünü ziyaret ederek kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Köy sakinlerinin ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Asarcık Kayalı köyünde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları yerinde incelendi.

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Yunus Özkan ile birlikte Asarcık Kayalı köyünü ziyaret etti. Köyde sürdürülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sahada inceleyen Kaymakam Göktaş, yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Köy sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı belirtildi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Göktaş, talepleri dinleyerek incelemelerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saraydüzü Kaymakamı, Asarcık Kayalı köyünde parke taşı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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