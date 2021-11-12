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Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor - Son Dakika

Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor

12.11.2021 11:18

Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor Yozgat'ın Saraykent ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Gencimiz Kalmasın" projesi kapsamında bin 580 öğrenciye ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Gencimiz Kalmasın" projesi kapsamında bin 580 öğrenciye ücretsiz yüzme kursu veriliyor.

Saraykent Kaymakamlığınca hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilen yüzme kursları ile 4-18 yaş grubundaki çocuklar yüzme öğreniyor. İlçede bulunan Sultanhanı Termal Oteli'nin yüzme havuzuna gelen çocuklar hem antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Burada yüzmeyi öğrenen çocuklar, aynı zamanda teknolojik ve diğer bağımlılıklar ile hareketsiz yaşamdan da uzaklaştırılıyor.

Yıl boyunca sürecek olan eğitimlerle, Saraykent'teki bin 580 gencin tamamının yüzme öğrenmesi hedefleniyor.

Yüzme sporunu öğrenmek istediğini söyleyen Abdussamet Kara, "Yüzmeyi bilmiyordum kaymakamlık tarafından bize yüzme kursu açıldı ve burada yüzmeyi öğreniyorum. Yüzmeyi öğrenince Türkiye'yi temsile etmek istiyorum" dedi.

İleri de hedefinin iyi bir yüzme sporunda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirten Mustafa Mutlu ise "Ben yüzme bilmiyorum. İleride hayalim iyi bir yüzücü olmak. İyi bir yüzücü olursam Türkiye'yi temsil ederim. Kaymakamlık bizim için yüzme kursu açtı. Onun için çok mutluyuz. Burada yüzmeyi ve yüzmenin püf noktalarını öğreniyoruz. Kurs açıldığı için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz de "Saraykent'te yüzme bilmeyen gencimiz kalmasın ismi ile bir proje başlattık. Bu proje kapsamında bin 580 gencimiz yüzme öğrenecek. 4 ila 18 yaş arasındaki tüm gruplarımızdaki gençlerimiz yüzmeyi öğrenecek. Bizim hedefimiz 2023'e yaklaşıyoruz ve etrafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. İç Anadolu'da yüzme bilmeyen çok fazla gencimiz var. Birkaç gün önce Zeynep Güneş isimli bir gencimiz yüzme alanında Avrupa'da daha önce elde edilmemiş bir başarı elde etti. Biz neden Yozgat'ta Saraykent'ten bu başarıları elde eden gençlerimiz çıkmasın dedik ve bu projeyi başlattık. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek ve iki yıl içerisinde bin 580 gencimize yüzmeyi öğreteceğiz" ifadelerinde bulundu.

Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor
Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor
Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor
Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor

Saraykent, Türkiye, Yozgat, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Saraykent'te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor - Son Dakika


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