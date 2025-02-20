Sarı Serum Nedeniyle Poliklinik Kapatıldı - Son Dakika
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Yerel

Sarı Serum Nedeniyle Poliklinik Kapatıldı

Afyonkarahisar'da sarı serum sonrası bir kişinin ölümüyle özel poliklinik kapatıldı.

20.02.2025 20:57
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Sarı serumdan 1 kişinin hayatını kaybettiği poliklinik kapatıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz ay sarı serum sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği özel poliklinik, Sağlık Bakanlığı'nın kararı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gelen şikayetleri inceleyen Sağlık Bakanlığı, söz konusu poliklinikle ilgili kapatma kararı aldı. Karar sonrası harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri polikliniğin kapısını mühürleyerek, faaliyetlerine son verdi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarı Serum Nedeniyle Poliklinik Kapatıldı - Son Dakika

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