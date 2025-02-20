Sarı Serum Olayı: Poliklinik Kapatıldı - Son Dakika
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Yerel

Sarı Serum Olayı: Poliklinik Kapatıldı

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Afyonkarahisar'da Mehmet Gündoğan'ın grip şikayetiyle başvurduğu özel bir klinikte kendisine verilen 'sarı serum' sonucu öldüğü belirlenen ardından başlatılan soruşturma kapsamında muayenehanenin faaliyetlerinin durduruldu.

20.02.2025 15:37
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Afyonkarahisar'da bir kişinin özel bir klinkte 'sarı serum' verildikten sonra fenalaşarak ölmesi sonrası ilgili muayenehanenin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

SARI SERUMUN BİTMESİNE YAKIN NEFES ALAMADI

Umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı

20 SAATTE ÖLDÜ

Sonrasında ise ihbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

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Olay sonrası başlatılan soruşturma devam ettiği açıklandı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İl Merkezi Selçuklu Mahallesinde faaliyet gösteren S.E.'ye ait Özel Muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığının kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir" denildi.

Sarı Serum Olayı: Poliklinik Kapatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarı Serum Olayı: Poliklinik Kapatıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Can dostum:
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