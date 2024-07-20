Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Görevinden Ayrıldı

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Görevinden Ayrıldı

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, 2019 yılından bu yana hizmet ettiği Sarıgöl ilçesindeki görevinden ayrılarak, yeni atandığı Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki görevine başlamak üzere ilçe halkına veda etti. İlçede görev yaptığı beş yıl boyunca ilçe halkının sevgisini kazanan kaymakam Ali Arıkan, Sarıgöl'ün ekonomik potansiyelini ve üzüm festivaline katılmak isteğini dile getirdi.

20.07.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, 2019 yılından bu yana hizmet ettiği Sarıgöl ilçesindeki görevinden ayrılarak, yeni atandığı Afyonkarahisar Bolvadin ilçesindeki görevine başlamak üzere ilçe halkına veda etti.

İlçede görev yaptığı beş yıl boyunca llçe halkının sevgisini kazanan kaymakam Ali Arıkan, "Sarigöl gerçekten ekonomik potansiyel bakımından oldukça zengin bir ilçemiz. Özellikle sultaniye üzümleri ile ünlü olmasi ve yaş üzümlerin yüzde 80 ilçeden temin ediliyor. Görev yerimiz değişse de Sarıgöl'ün benim yanımda ayrı bir yeri var. Vedalaştığım ve göremediğim kişiler oldu. Hepsine hakkımı helal ediyorum. Onlar da haklarını helal etsinler. İnşallah bu yıl yapılacak olan 13-15 Eylül tarihleri arasındaki Sultaniye Üzüm Festivaline katılmak isterim" dedi.

Uğurlama törenine Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve eşi Ümran Akdeniz ile birlikte katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Görevinden Ayrıldı - Son Dakika

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