Sarıkamış Harekatı Anma Yürüyüşü

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı dolayısıyla "Bu Toprakta İzin Var" temasıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Marina'dan başlayan yürüyüş, Bodrum Belediye Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşte öğrenciler tarafından 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağı taşındı.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda konuşan Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, şunları dile getirdi;

"1914 yılında, son derece ağır kış şartları altında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı, milletimizin vatan sevgisini, fedakarlık ruhunu ve görev bilincini en açık şekilde ortaya koymuştur. Mehmetçiklerimiz; açlığa, soğuğa ve imkansızlıklara rağmen, kendilerine verilen görevi yerine getirmekten vazgeçmemiş, canlarını değil vatanın bekasını düşünmüşlerdir. Çünkü onlar biliyorlardı ki; bu vatan, fedakarlık ister. Bu bayrak, bedel ister. Allahuekber Dağları, o gün yalnızca askerlerimizi değil; anaların duasını, babaların suskunluğunu ve yarım kalan hayalleri bağrına basmıştır. Bu sarp dağlarda atılan her adım, soğuğa ve yokluğa karşı verilen sessiz bir irade beyanıdır. Ayak izleri kar altında birer birer kaybolurken, geride kalan izler yalnızca toprağa değil; bir milletin hafızasına, vicdanına kazınmıştır. Bu toprakların her karışı, şehitlerimizin fedakarlığıyla anlam kazanmış; tarih boyunca ödenen bedellerle vatan olmuştur. İşte bu yüzden diyoruz ki; Bu toprakta izin var"

Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 9/A Sınıfı öğrencisi Hilal Ay Yaprakçı'nın okuduğu şiirin ardından kürsüye gelen Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ise şu ifadelere yer verdi;

"22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı, bütün imkansızlıklara ve kara kışa rağmen Mehmetçiğin vatanı korumak uğruna inançla ve azimle verdiği mücadelenin hüzünlü destanıdır. Sarıkamış; karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi parçaladığı, anaların yüreğine ateş, yiğitlerin buz düştüğü yerdir. Sarıkamış; sevdiklerinin sıcak varlığı yerine soğuk ama mübarek vatan toprağıyla kucaklaşan, kefenleri bembeyaz kar olan şanlı Mehmetçiğin eşsiz destanıdır. Sarıkamış; vatan, millet ve hürriyet gibi kutsal değerler uğruna vazifeye koşan aziz şehitlerimizin ölümsüzlük hikayesidir"

Bodrum İlçe Müftüsü Fetullah Uydaş, şehitler için dualar okumasının ardından lokma ve çorba ikramında bulunuldu. Program sonrası Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi'ne ziyarette bulunuldu.

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bodrum Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, gaziler, çeşitli STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA