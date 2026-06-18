Sarıkamış'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü

Sarıkamış\'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü
18.06.2026 09:55
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Türk Kızılayı'nın düzenlediği kan bağışı kampanyası, vatandaşların büyük katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı tarafından Sarıkamış ilçe meydanında düzenlenen kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler verilirken, kampanya hem farkındalık oluşturdu hem de kan stoklarına katkı sağladı.

Sarıkamış ilçe meydanında kurulan Kızılay Kan Bağış Aracı gün boyunca vatandaşları ağırladı. Sağlık ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen bağış kampanyasında, gönüllü vatandaşlar kan vererek hayat kurtarmaya destek oldu. Kampanya kapsamında kan bağışında bulunan vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Serkan Ayaz, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Ayaz, "Bu çok güzel bir etkinlik. Hem insanlara yardımcı oluyoruz hem de kan ihtiyacı olan hastalara umut oluyoruz. Kızılay'ın bu tür faaliyetlerinin devam etmesini istiyoruz. Kan bağışı yaptıktan sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Kızılay yetkilileri ise kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve duyarlı vatandaşların desteğinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Sarıkamış'ta gerçekleştirilen kampanya, vatandaşların yoğun katılımıyla gün boyunca devam etti. Yetkililer, benzer organizasyonların ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini belirtti. - KARS

Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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