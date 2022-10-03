Sarıkız tepesi turistlerin ilgisini çekiyor

Yangın sezonunun bitmesiyle birlikte Kazdağı Milli Parkı içinde kalan Kazdağları'nın zirve noktası olarak nitelendirilen Sarıkız Tepesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören milli park misafirlerini ağırlıyor. Deniz seviyesinden 1774 metre yükseklikte Sarıkız Efsanesine de ev sahipliği yapan tepe görsel manzarası ile büyük beğeni topluyor. Kazdağı Milli Parkı kuralları dahilinde gidilebilen Sarıkız Tepesi yangın sezonunun bitmesiyle birlikte tekrar ziyarete açılmıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Yerel, Son Dakika

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