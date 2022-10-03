Sarıkız tepesi turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Sarıkız tepesi turistlerin ilgisini çekiyor

03.10.2022 11:34
Sarıkız tepesi turistlerin ilgisini çekiyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın zirvesi olarak bilinen Sarıkız Tepesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın zirvesi olarak bilinen Sarıkız Tepesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Yangın sezonunun bitmesiyle birlikte Kazdağı Milli Parkı içinde kalan Kazdağları'nın zirve noktası olarak nitelendirilen Sarıkız Tepesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören milli park misafirlerini ağırlıyor. Deniz seviyesinden 1774 metre yükseklikte Sarıkız Efsanesine de ev sahipliği yapan tepe görsel manzarası ile büyük beğeni topluyor. Kazdağı Milli Parkı kuralları dahilinde gidilebilen Sarıkız Tepesi yangın sezonunun bitmesiyle birlikte tekrar ziyarete açılmıştı. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Kaymakam Odabaş 'İlçemizde mahallelerimizin mevcut sorunlarını yerinde gözlemliyor, sorunların çözümü noktasında kurumlarımız gerekli çalışmaları... Kaymakam Odabaş 'İlçemizde mahallelerimizin mevcut sorunlarını yerinde gözlemliyor, sorunların çözümü noktasında kurumlarımız gerekli çalışmaları... Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları Doğa yürüyüşçülerinin gözdesi: Kazdağları
Kaynak: İHA

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkız tepesi turistlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

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