Sarıyer Belediyesi Geri Dönüşümle Öğrencilere Eğitim Yardımı Sağlıyor

Geri dönüşüm çalışmaları ile sağlanan tasarruflarla ilk, orta ve lise öğrencilerine eğitim yardımı desteği sağlayan Sarıyer Belediyesi, bu yıl da toplam 7 bin 500 öğrenciye ulaştı. Burs kartları Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen buluşmayla ailelere dağıtıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen Sarıyer Belediyesi eğitim destek çalışmaları, doğumdan önce başlayarak ömür boyu sürüyor. Verilen destekler arasında ise Sarıyer 95, Gündüz Bakımevleri, Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi, Sarıyer Akademi, Hibrit Eğitim Modeli: Türkiye Akademi, Büyükdere Kütüphanesi, Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM), Okullara Araç Desteği, Yaz Kampı, Kız Konukevi, Sarıyerli Gençlere Avrupa Fırsatı ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Bu yıl da 7 bin 500 öğrenciye ulaşan Sarıyer Belediyesi, kaynağın bir kısmını hemen hemen her gün evlerden ve iş yerlerinden çıkan atıklardan sağlıyor. Belediye personeli tarafından toplanan geri dönüşüm atıkları Sarıyerli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs oluyor.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ YARATMALIYIZ"

Hedeflerinin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, burs kartlarını almaya gelen Sarıyerli öğrenci ve ailelerine seslenen şöyle seslendi:

"Eğitimi en önde tutmak zorundayız. Yarınlara güzel çocuklar hazırlayalım. Güzel çocuklar yetiştirelim. Onlar geleceklerini zaten kurarlar.

Ben asfalt dökerim, en iyi binaları da yaparım, yaptık da. Ama hepimizin önceliği eğitim olmalı. Bizim yolumuzu açan en büyük kılavuz iyi yetişmiş çocuklar olacaktır.

Biz aile ortamını yaratmak zorundayız. Çocuklarımızı her görüşe saygı duyacak şekilde yetiştirmemiz lazım. Birbirimize destek olduğumuzda işlerimizi kolaylaştırıldığımızda yaşamı daha kaliteli bir yere götürmek mümkün olacaktır. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

SARIYER BELEDİYESİ'NİN EĞİTİME VERDİĞİ DESTEKLER

Sarıyer Belediyesi'nin hayata geçirdiği eğitime destek projeleri şöyle sıralandı:

-Gündüz Bakım Evleri: Sarıyer Belediyesi, Gündüz Bakım Evlerinde çocukları uzman eğitimciler tarafından Türkçe dil etkinlikleri, matematik ve okul öncesi felsefe, drama, halk oyunları, çocuk yogası, beceri koordinasyon eğitimleri verilerek öğrenci ilkokul hayatlarına hazırlıyor.

-Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM): Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi on bir şubesiyle hizmet veriyor. Merkezde okul müfredatı kapsamında Türkçe, matematik, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri veriliyor.

-Sarıyer Akademi: Sarıyer Akademi LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim destek merkezi olarak 2015 yılında kuruldu. Ölçme sınavıyla öğrenci alan akademi her yıl gösterdiği başarı ile yüz elli kurum arasında 34. ve 68. sırada başladığı yolculuğunda 3 ve 9. sıraya yükseldi. Matematik olimpiyatlarına hazırlık sınıfı, yapay zeka eğitimi, öğretmen eğitimleri, programlamaya giriş, kodlama ve proje tabanlı öğrenme eğitimi, AR-GE odaklı yapay zeka için Sarıyer Akademi kendi yayınlarını oluşturdu. Yerel yönetimlere bağlı eğitim kurumları içerisinde bir ilke imza atarak tamamen kurum öğretmenleri tarafından hazırlanan online eğitim videoları, konu anlatım fasikülleri ve konu tarama testleriyle Sarıyer Akademi Yayınları oluşturuldu.

-Büyükdere'de Kütüphane: Büyükdere'de bulunan eski başkanlık binası artık çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm kitapseverlerin merkezi haline gelen bir kütüphaneye dönüştürüldü. Aynı anda 64 kişilik oturma kapasitesine sahip olan kütüphane üç kattan oluşurken yetişkin ve çocuk kitaplığı, okuma ve dinlenme alanı ile toplantı odası bölümleri mevcut hale getirildi.

-Engelli Çocuklar için Özel Merkez: Koç Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen EÇADEM ile ailelerin ve çocukların yaşam kalitelerini arttırmak hedefleniyor. Haftada iki gün engelli çocukları evlerinden servis alınarak merkeze getiriliyor. Burada verilen bakım hizmetiyle; bilişsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri destekleniyor. Engelli çocuk ve ailelerine destek merkezinde çocuklara psikolojik danışmanlık, sosyal aktiviteler, özel günlerin kutlanması, spor faaliyetleri, yoga, ritim, drama, el sanatları, halk oyunları, piyano, sanat terapisi, hayvan te terapi veriliyor.

-Eğitim Kurumlarına Lojistik Destek: İlçe okullarının ve diğer eğitim kurumlarının yaşadığı lojistik sorunlara çözüm üretiliyor. Okulların boya, tadilat, altyapı uygulamaları, çevre düzenlemesi, bahçe ve okul içi temizliğin yanı sıra ek derslikler ve ünite imalatları, spor, konferans ve tiyatro salonları yapılıyor.

-Yaz Okulları: Sarıyerli öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmesi amacıyla açılan ve uzman hocaların eğitim verdiği yaz spor okulları, yüzme, jimnastik, atletizm, futbol, kız futbol, voleybol, basketbol, tekvando, jedo pano olmak üzere toplam on bir branşta çocuklara keyifli ve eğitici bir yaz dönemi sunuyor. Çocukların kendilerini geliştirmeleri için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü yaz spor okullarında çocuklara servis desteği ve spor malzemeleri ücretsiz olarak temin ediliyor.

-Kız Konuk Evi: Üniversitelerde okuyan, şehir dışından gelen kız öğrencilere destek olmak, sosyal fayda yaratmak amacıyla kurulan Bahçeköy Kız Konukevi 122 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor. Konukevi'nde ikişer ve dörder kişilik 31 oda bulunuyor. Ayrıca öğrencilerin rahatlıkla kullanabildikleri ders etüt odaları, mutfak ve yemekhaneleri, çamaşır odaları ile kesintisiz internet kullanabilecekleri bilgisayar odası da mevcut.

-Sarıyerli Öğrenciler Avrupa Ülkelerine Gönderiliyor: Arupa Birliği Bakanlığı, AB eğitim ve gençlik programları merkezi başkanlığından alınan akreditasyon ile 17 - 30 yaş arası Sarıyerli gence 2 ila 12 aylık sürelerle Avrupa ülkelerinde sosyal içerikli projelerde yer alma fırsatı sunuluyor.