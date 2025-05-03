Sarıyer'de Yol Çöktü, Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıyer'de Yol Çöktü, Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer\'de Yol Çöktü, Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer Maslak'ta istinat duvarının çökmesi sonucu yolda gerekli onarım ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

03.05.2025 17:17
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İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde Büyükdere Caddesi üzerinde çökmenin meydana geldiği yolda ekipler tarafından onarma ve çevreyi düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde gece saatlerinde temeli atıldıktan sonra uzun süredir çalışma gerçekleştirilmeyen inşaat alanında istinat duvarı çökmüştü. Ardından istinat duvarıyla birlikte yol da çökmüş, olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edilmişti. Çökmenin yaşandığı alandan 100 metre ileride ise doğal gaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelmişti. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatılmıştı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından inşaat alanında zemin katının atılmaması sonucunda yerin altındaki sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın yumuşayıp kaydığı iddia edilerek kısmi heyelan nedeniyle yolun çökmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu. Çökmenin meydana geldiği yolda hafriyat kamyonları ile molozlar dökülürken, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaların ardından yol ve çevre düzenlemelerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıyer'de Yol Çöktü, Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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