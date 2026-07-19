Sokak Hayvanları İçin Yeni Model: Hayvan Gıda Bankaları - Son Dakika
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Sokak Hayvanları İçin Yeni Model: Hayvan Gıda Bankaları

19.07.2026 15:48  Güncelleme: 17:45
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SÜRKAD, hayvan terklerini azaltmak ve barınakların yükünü hafifletmek için Avrupa'daki başarılı modeli Sarıyer'de pilot olarak uygulamaya hazırlanıyor.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD), hayvan terklerini azaltmak ve barınakların yükünü hafifletmek amaçlı Hayvan Gıda Bankası modeliyle bağış, belediye, gönüllü ve veteriner iş birliğini tek sistemde buluşturmaya yönelik çalışma başlattı.

SÜRKAD, Avrupa'da başarıyla uygulanan Hayvan Gıda Bankası sistemini İstanbul'un Sarıyer ilçesinde pilot bölge olarak hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sokak hayvanlarının beslenmesi ve barınakların üzerindeki yükün hafifletilmesine yönelik modelle bağışların kayıt altına alınması, belediyelerin lojistik desteği, gönüllü ağı ve veteriner hekimlerin koordinasyonunun aynı sistemde buluşturularak, hem hayvan terklerinin önlenmesi hem de barınaklara ihtiyacın azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

SÜRKAD, bu ihtiyaca Avrupa'da uygulanan Hayvan Gıda Bankası modellerinden yararlanan yeni bir yerel çözüm önerisi geliştirdi.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen "Hayvan Refahı İçin Topluluk Temelli Gıda Bankacılığı Modeli – Sarıyer Pilot Uygulaması" kapsamında, bağışlanan mamaların kayıtlı bağış noktalarında toplanması, uygun koşullarda depolanması ve belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor.

Model yalnızca sokakta yaşayan hayvanları değil, ekonomik zorluk yaşayan hayvan sahiplerini de desteklemeyi amaçlıyor. Böylece hayvanların terk edilme riskinin azaltılması ve barınaklar üzerindeki yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Önerilen sistemde pet shoplar ve uygun kamusal alanlarda bağış noktaları oluşturulacak. Toplanan mama ve bakım ürünleri belediyelerin lojistik desteğiyle depolanacak, sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda kayıt altına alınacak ve veteriner hekimlerin yönlendirmesiyle ihtiyaç noktalarına ulaştırılacak.

"KALICI ÇÖZÜM, KAMU İLE SİVİL TOPLUMUN ORTAK İRADESİYLE MÜMKÜN"

SÜRKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan Ağ, sokak hayvanları konusunda merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının, toplumun vicdanını ve kamunun sorumluluğunu aynı zeminde buluşturulması gereken ortak bir konu olduğuna dikkati çeken Ağ, "Sivil toplumun görevi yalnızca eleştirmek değil, uygulanabilir çözümler üretmek ve kurumlar arasında güveni güçlendirmektir. Hayvan Gıda Bankası modeli de kamu çalışmalarını tamamlayan, toplumsal dayanışmayı büyüten ve farklı ilçelere uyarlanabilecek yapıcı bir katkıdır" dedi.

HOLLANDA'DAKİ DENEYİMİN ARKASINDA DAYANIŞMA AĞI VAR

Projenin hazırlık sürecinde İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Müdürü Yasin Cemal Galata, Hollanda'daki hayvan gıda bankaları ile belediyeleri ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceledi.

İncelemelerde bağış toplama, depo yönetimi, ihtiyaç tespiti, gönüllü koordinasyonu ve belediye iş birliğinin tamamen kayıt ve güven esasına göre yürütüldüğü gözlemlendi.

Stichting Unique Vakfı'nın deneyimleri de başarılı bir hayvan gıda bankasının yalnızca mama dağıtan bir merkez değil, bağışçılar, gönüllüler ve yerel kurumlar arasında sürekli işleyen bir dayanışma ağı olduğunu ortaya koydu. Sarıyer modeli de bu anlayış temel alınarak hazırlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sokak Hayvanları İçin Yeni Model: Hayvan Gıda Bankaları - Son Dakika

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