Şarköy\'de seyyar satıcılardan belediye önünde açıklama

13.04.2026 20:24  Güncelleme: 20:33
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde seyyar pazarcı esnafı, belediyenin yeni uygulamalarını protesto etmek amacıyla belediye önünde toplandı. Esnaf, cadde üzerindeki satış yasağını kabul ettiklerini fakat uygun bir satış alanı talep ettiklerini belirtti.

Şarköy ilçesinde seyyar pazarcı esnafı, belediyenin yeni uygulamalarına tepki amacıyla Şarköy Belediyesi önünde toplandı. Üç tekerlekli araçlarıyla alana gelen esnaf, burada bir süre bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar adına konuşan Hüseyin Maral (54), yıllardır bu işi yaptıklarını belirterek, cadde üzerindeki satış yasağını kabul ettiklerini ancak belediyenin uygun bir alan tahsis etmesini talep ettiklerini söyledi. Maral, belirlenen alan için ücret ödemeye hazır olduklarını da ifade etti.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise uygulamaların yasal çerçevede yürütüldüğünü belirterek, cadde ve sokaklarda hijyen ve düzen gerekçesiyle seyyar satışa izin verilmediğini, yalnızca ÇKS belgeli üreticilere sınırlı izin verildiğini kaydetti. - TEKİRDAĞ

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı Taraftar ateş püskürüyor Galatasaraylı yıldız puan kaybedilen maç sonrası gülerek paylaşım yaptı! Taraftar ateş püskürüyor
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak

20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
