Şarköy\'de seyyar satıcılardan belediye önünde açıklama

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde seyyar pazarcı esnafı, belediyenin aldığı kararları protesto etmek için belediye binası önünde bir araya gelerek taleplerini dile getirdi.

Şarköy ilçesinde seyyar pazarcı esnafı, belediyenin yeni uygulamalarına tepki amacıyla Şarköy Belediyesi önünde toplandı. Üç tekerlekli araçlarıyla alana gelen esnaf, burada bir süre bekleyerek protesto gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar adına konuşan Hüseyin Maral (54), yıllardır bu işi yaptıklarını belirterek, cadde üzerindeki satış yasağını kabul ettiklerini ancak belediyenin uygun bir alan tahsis etmesini talep ettiklerini söyledi. Maral, belirlenen alan için ücret ödemeye hazır olduklarını da ifade etti.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise uygulamaların yasal çerçevede yürütüldüğünü belirterek, cadde ve sokaklarda hijyen ve düzen gerekçesiyle seyyar satışa izin verilmediğini, yalnızca ÇKS belgeli üreticilere sınırlı izin verildiğini kaydetti. - TEKİRDAĞ