SARSILMAZ, SAHA EXPO'da Yeni Silah Sistemlerini Sergiliyor - Son Dakika
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Yerel

SARSILMAZ, SAHA EXPO'da Yeni Silah Sistemlerini Sergiliyor

SARSILMAZ, SAHA EXPO'da yerli teknolojiyle geliştirdiği yeni silahları tanıtıyor.

22.10.2024 20:02
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Savunma sanayisinde 150 yıla yakın mühendislik ve üretim tecrübesine sahip SARSILMAZ, fuarda yerli ve milli teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden üç yeni ürünü sergiliyor.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Savunma sanayisinde 150 yıla yakın mühendislik ve üretim deneyimiyle savunma sanayisinin lider markası SARSILMAZ, bir orduyu donatacak nitelikteki geniş ürün yelpazesiyle 26 Ekim'e kadar devam edecek fuardaki yerini aldı.

SARSILMAZ, SAHA EXPO'da tabancalar, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS), silahlı robot ve 25 mm kara topu gibi silah ve silah sistemlerinden oluşan mühendislik harikası ürünlerini sergiliyor.

SARSILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, "SARSILMAZ Savunma Sanayii'nin lider şirketi olarak teknolojik yatırımlar yapmaya devam ediyor. Müşterinin ihtiyacı olan bir silah sisteminin zayıf halkalarını çok iyi bildiğimiz için bu halkalara yatırım yaparak son kullanıcıya tümleşik bir ürün sunuyoruz. Kule, silah ve mühimmat birleşkesinin gücü hem bizleri teknolojik olarak güçlendiriyor. Hem de ülkemize ihracat olarak geri dönüyor. Son kullanıcı mühimmatla beraber tüm sistemi satın almak istiyor. Biz bünyemizdeki BPS şirketimizle zaten hafif silahların bütün mühimmatlarını üretiyoruz. 46 çeşit mühimmat üretiyoruz. Bu yatırımlarımızla yeni silahlarımızın da mühimmatlarını bu şirkette üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özyılmaz, "Bu silahların benzerleri yurt dışından çok büyük paralar vererek parasını verdiğimiz halde alamayarak geçmişte kullanılmaya çalışıldı. Bu gördüğünüz silah sistemi zırhlı personel taşıyıcılar üzerinde hizmet verecek. Silahımız alında bir Savunma Sanayi Başkanlığı projesidir. Bu teknolojiye hakim olduktan sonra gerek kale kollara gerekse deniz platformlarına koyabiliriz. Yakın zamanda da bunların türevlerini de göreceğiz. Kale kollar sınır hattı boyu üzerinde insansız çalışan kule sistemleri. Ülkemiz hava platformunda insansız sistemlerle çok büyük bir başarı gösterdi. Bunun benzerini kara platformunda oluşturmak gerekiyor. Askerimizi güvenli bölgeye alarak bina mağara operasyonlarında gerek içeriden bilgi almak gerekse tehdidi yok etmek amaçlı robotlara ihtiyacımız var. SARBOT'un ilk lasmanını bundan 2 yıl önce yine SAHA'da yapmıştık. Bugün geldiğimiz aşamada üzerindeki yazılımıyla mekanik ara yüzü ile yüksek yerlilik oranına sahip SARBOT'larımız var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SARSILMAZ, SAHA EXPO'da Yeni Silah Sistemlerini Sergiliyor - Son Dakika

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