SASKİ, Derebahçe Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına devam ediyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon hatları döşüyor.

SASKİ Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarını ortadan kaldırmak amacıyla altyapıya büyük önem veriyor. 17 ilçenin bulvar, cadde ve sokaklarında ekonomik ömrünü tamamlayan yağmur suyu şebekelerini yenilemeye devam eden SASKİ, kanalizasyon hatlarını da bakım onarımdan geçiriyor.

10 gün içinde tamamlanacak

Aşırı yağışlar neticesinde biriken yağmur sularını daha hızlı tahliye edebilmek için birçok ilçede kolektör hatlarını büyüten SASKİ İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü, cadde ve sokaklardaki yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerini de yeniliyor. Bu kapsamda altyapı çalışmalarını İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'nde de sürdüren ekipler, Aksaray Sokak'ta 150 metre uzunluğunda, bin 200 mm çapında yağmursuyu ve 300 metre uzunluğunda 300 mm çapında kanalizasyon hattı döşüyor. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanıp yolun asfaltlanmasıyla sokağın trafiğe açılması bekleniyor. - SAMSUN