Sason\'da Çanakkale Zaferi anma etkinliği

Batman'ın Sason ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Program, kaymakamlık, belediye ve şehit-gazi derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene İlçe Kaymakamı Furkan Başar, askeri erkan, şehit-gazi yakınları ve ilçedeki kurum müdürleri katıldı. Çelenk sunumunun ardından program, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan şehitlikte devam etti. Burada şehit mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Anma programı, duygu dolu anlara sahne olurken, katılımcılar şehitleri rahmet ve minnetle andı. - BATMAN