SAÜ Makine Mühendisliği Öğrencileri SASKİ Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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SAÜ Makine Mühendisliği Öğrencileri SASKİ Tesislerini Ziyaret Etti

SAÜ Makine Mühendisliği Öğrencileri SASKİ Tesislerini Ziyaret Etti
28.05.2025 17:55  Güncelleme: 17:57
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Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencileri, SASKİ tesislerinde su yönetimi ve enerji üretimi süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Gezide, hidroelektrik santrali ve su arıtma tesisleri incelendi.

SASKİ, SAÜ Makine Mühendisliği öğrencilerini tesislerinde ağırlayarak su yönetimi ve enerji üretimi tesislerinde kapsamlı bir gezi düzenledi. Öğrenciler, gezi sırasında suyun arıtılmasından enerji üretimine kadar tüm süreçleri yakından gözlemledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geleceğin mühendislerini tesislerinde misafir etti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Hidrolik Makineler dersi kapsamında ADASU Hidroelektrik Santrali (ADASU HES), Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Göl Tesisleri'ni ziyaret etti. Düzenlenen gezi, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirme imkanı sundu. Öğrenciler sudan enerji üreten süreçteki tüm makine ve sistemleri detaylı bir şekilde incelediler. Gezinin ilk durağı, Türkiye'de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk Hidroelektrik Santrali ADASU HES oldu. Tesiste öğrenciler, Sakarya Nehri'nden alınan suyun türbinler aracılığıyla nasıl elektriğe dönüştürüldüğüne dair sistemleri detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldu. Uzmanlar tarafından sürdürülebilir enerji üretimi çerçevesinde toplanan veri ve performans göstergeleri de öğrencilerle paylaşıldı. Gezinin ikinci durağı Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi oldu. Burada geleceğin mühendisleri, suyun fiziksel ve kimyasal arıtım aşamalarını, modern otomasyon sistemlerini ve uygulanan kalite kontrol süreçlerini yakından gözlemledi. Düzenlenen teknik gezinin son aşamasında Göl Tesisleri ziyaret edildi. Burada, suyun depolama ünitelerinden şehir şebekesine nasıl aktarıldığı tüm aşamalarıyla aktarıldı. Dağıtım sistemleri, basınç kontrol mekanizmaları ve dağıtım ağı hakkında bilgiler alan öğrenciler, aynı zamanda enerji verimliliği konularında da önemli bilgiler edindi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SAÜ Makine Mühendisliği Öğrencileri SASKİ Tesislerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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