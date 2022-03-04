Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı" - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı"

04.03.2022 00:57
Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı"

Rusya, Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle can güvenliği için ülkelerini terk edip gelen Ukraynalı ve Ukrayna'da yaşan Türk vatandaşları Hamzabeyli Sınır kapısından karşılayan aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Rusya, Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle can güvenliği için ülkelerini terk edip gelen Ukraynalı ve Ukrayna'da yaşan Türk vatandaşları Hamzabeyli Sınır kapısından karşılayan aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüslerle tahliyeler devam ediyor. Ukrayna'dan ana vatana gelen Türk vatandaşlarını gözü yaşlı aileleri karşılıyor.

3 yıldır Harkov'da Üniversitede Tıp Fakültesinde eğitim gören Alperen Gündoğdu'yu Anne ve Babası karşıladı. Çocuğunun pasaport kontrol noktasında gören baba Niyazi Gündoğdu gözyaşlarını tutamadı. 8 aydır çocuğunu göremediğini dile getiren baba Gündoğdu "Lanet olsun Rusya'ya. Sekiz aydır görüşmüyoruz. Üç yıldır Ukrayna'da okuyor. Tıp eğitimi alıyor. Ama eğitimi yarıda kaldı yavrumun. Bu savaşlar masum insanların, çocukları. En büyük etkilenen insanlar onlar. Allah korusun. Savaş çok kötü. Neyi paylaşamıyorlar bu dünyada hayatta anlamamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsi hırslarından dolayı masum çocukların genç insanları hayatlarını oynuyorlar. Yazıklar olsun. Bu hale getirenlere. Ülkemizin Cumhurbaşkanı olsun. Bütün siyasiler el birliğiyle yavrularımızı getirdiler. Geldi. Devletimizin yanımızda olduğunu hissettik yani. Allah razı olsun. Cümlemizden cümlesinden" dedi.

Anne Ayfer Gündoğdu ise oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak okulunun yarım kaldığını söyledi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan ana vatana gelen vatandaşları aileleri gözleri yaşlı karşılıyor: 'Yavrumun eğitimi yarıda kaldı' Ukrayna'dan ana vatana gelen vatandaşları aileleri gözleri yaşlı karşılıyor: 'Yavrumun eğitimi yarıda kaldı' Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor

Ukrayna, Rusya, Savaş, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: 'Yavrumun eğitimi yarıda kaldı' - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Gaziantep Türkiye Kupası'ndan elendi, teknik direktör Erol Bulut ateş püskürdü: Karaktersizliğini herkese gösterdi
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement