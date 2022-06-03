Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular - Son Dakika
Üye Girişi

Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular

03.06.2022 10:11
Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular

Ukrayna'daki savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılarak Türkiye'ye sığınan savaş mağduru aile ve çocukların 'bir nebze de olsa' kötü günleri geride bırakabilmeleri amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Çocuk Şenliği' düzenlendi.

Ukrayna'daki savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılarak Türkiye'ye sığınan savaş mağduru aile ve çocukların 'bir nebze de olsa' kötü günleri geride bırakabilmeleri amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. 400 misafir çocuk, oyun alanlarında savaşın soğuk yüzü ve yıkıcı psikolojisinden uzakta keyifli vakit geçirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılıp Türkiye'ye sığınan ve Bursa'ya yerleştirilen 400 çocuk ve ailenin, Dünya Çocuk Günü münasebetiyle hazırlanan Çocuk Şenliği'nde yüzleri güldü. Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsündeki öğrenci yurtlarında misafir edilen savaş mağduru çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde düzenlenen şenlikte, kendileri için oluşturulan parkur ve oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Sihirbaz ve kukla gösterileri, bilim şovları ve müzik performanslarıyla unutulmaz bir gün geçiren çocuklar, patlamış mısır ve dondurma yemenin keyfine vardı.

İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Nefise Ateş Demir ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Barınma Merkezi Yönetici Vekili Burcu Demir de çocukların eğlence keyfine ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Nefise Ateş Demir, savaş sebebiyle mağdur olan çocukların üzerindeki travmatik izleri silmek adına etkinliği düzenlediklerini söyledi. Tüm çocukların savaştan korunmaya hakkı olduğunu belirten Demir, çocukların savaşın izlerinden biraz olsun uzaklaşmasını istediklerini ve güzel bir gün geçirmelerini arzuladıklarını ifade etti.

Bursa'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ise Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, savaşı biraz da olsa unutmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 400'ü çocuk toplam 800 kişi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsündeki kız öğrenci yurdunda ağırlanıyor. - BURSA

Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular
Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular
Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular
Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular
Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular
Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular
Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular

YORUMLAR
500
Türkiye'nin ikinci 'Zayıflama Köyü' Bursa'ya kurulacak Türkiye'nin ikinci 'Zayıflama Köyü' Bursa'ya kurulacak Bursa Uludağ Üniversitesi çocuk onkoloji kliniği hizmete devam edecek Bursa Uludağ Üniversitesi çocuk onkoloji kliniği hizmete devam edecek
Kaynak: İHA

Çocuk, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler
10:18 Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları
10:11 TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Üretici enflasyonu yüzde 132,16 artarak rekor kırdı
10:08 BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı
10:06 Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Bölge halkı tahliye edildi
09:57 Beşiktaş, Mısırlı yıldız Trezeguet ve kulübüyle anlaşma sağladı! Satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak
09:38 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği operasyon Rusya'yı tedirgin etti: Esed rejiminin rızası olmalı yoksa gerilim daha da tırmanır
09:38 Cem Yılmaz, yeni bir sektöre daha el atıyor! Artık film müziklerini kendisi yapacak
09:29 Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı
09:10 AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 10:30:37. #1.11#
SON DAKİKA: Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement