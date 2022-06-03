Savaşın acı yüzünü Bursa'da unuttular

Ukrayna'daki savaş sebebiyle ülkelerinden ayrılarak Türkiye'ye sığınan savaş mağduru aile ve çocukların 'bir nebze de olsa' kötü günleri geride bırakabilmeleri amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. 400 misafir çocuk, oyun alanlarında savaşın soğuk yüzü ve yıkıcı psikolojisinden uzakta keyifli vakit geçirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle ülkelerinden ayrılıp Türkiye'ye sığınan ve Bursa'ya yerleştirilen 400 çocuk ve ailenin, Dünya Çocuk Günü münasebetiyle hazırlanan Çocuk Şenliği'nde yüzleri güldü. Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsündeki öğrenci yurtlarında misafir edilen savaş mağduru çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğiyle Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde düzenlenen şenlikte, kendileri için oluşturulan parkur ve oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Sihirbaz ve kukla gösterileri, bilim şovları ve müzik performanslarıyla unutulmaz bir gün geçiren çocuklar, patlamış mısır ve dondurma yemenin keyfine vardı.

İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Nefise Ateş Demir ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geçici Barınma Merkezi Yönetici Vekili Burcu Demir de çocukların eğlence keyfine ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Nefise Ateş Demir, savaş sebebiyle mağdur olan çocukların üzerindeki travmatik izleri silmek adına etkinliği düzenlediklerini söyledi. Tüm çocukların savaştan korunmaya hakkı olduğunu belirten Demir, çocukların savaşın izlerinden biraz olsun uzaklaşmasını istediklerini ve güzel bir gün geçirmelerini arzuladıklarını ifade etti.

Bursa'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ise Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, savaşı biraz da olsa unutmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 400'ü çocuk toplam 800 kişi, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsündeki kız öğrenci yurdunda ağırlanıyor. - BURSA