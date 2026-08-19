Savcı Vedat Soğukpınar\'ın Kuş Fotoğrafçılığı

Türkiye'de bulunan 450 kuş türünden birçoğunu fotoğraflayan ve yaban hayatındaki canlıları görüntüleyen 'yaban hayat fotoğrafçısı' Samsun Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, 2 bin 400 metre üzeri yüksekliklerde yaşayan, 'efsane kuş' olarak adlandırılan koruma altındaki urkekliğini ve ötüşünü kayıt altına aldı.

Yıllardır kuş fotoğrafçılığı yapan Samsun Bölge Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, izinli olduğu günlerde ve adli tatillerde herkesin uyuduğu saatlerde kamuflajını giyip, Samsun Kızılırmak Deltası başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki yaban hayatına giderek kuşları fotoğraflayabilmek için saatlerce bekliyor. Bir kuş türünü görüntülemek için saatlerce kıpırdamadan bekleyen Soğukpınar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 350'ye yakın kuş türünü fotoğrafladı. Soğukpınar'ın objektifine zaman zaman nesli tehlike altında olan ya da nadir görülen kuş türleri de takılıyor.

Koruma altındaki urkekliğinin ötüşü, savcının objektifine yansıdı

Adli tatilini Türkiye'de daha önce kayda almadığı kuş türlerini çekmek için çeşitli illerde geçiren Savcı Soğukpınar, uzun zamandır hayali olan urkekliğini Kayseri Aladağlar'da belgeledi. Koruma altındaki türün görüntülerini ve sesini kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşan Soğukpınar, görüntülerle ilgili olarak, "Uzun zamandır fotoğraflamayı hayal ettiğim, ülkemizde koruma altında olan urkekliğine nihayet kavuştum. Yaklaşık 50-60 cm boylarında olan ve 2 bin 400 metre üzeri yüksekliklerde yaşayan efsane kuş ve meydan okuyan ötüşü" ifadelerini kullandı.

Soğukpınar ayrıca, Konya Kulu'da flamingo sürülerini, Samsun Bafra'da çeltikçi kuşlarını, nadir görülen düdükçünü, Samsun 19 Mayıs ilçesinde suyun keyfini çıkaran mandaları, göç hazırlığındaki kara leylekleri, gövel ördekleri, delice doğanı gibi yüzlerce türü fotoğraflayarak görüntülerini kayıt altına aldı.

Çektiği fotoğrafların yanı sıra ilginç ve gözlemlenmesi zor anları da videoya alan Savcı Soğukpınar, bu anları kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşarak tüm vatandaşların görmesine vesile oluyor. Avcılığa karşı duruş sergileyerek doğanın tüm güzelliklerini gözler önüne seren Soğukpınar, "Tetiğe değil, deklanşöre bas. Öldürme, ölümsüzleştir" mottosuyla vatandaşlara doğa ve çevre bilinci aşılıyor. Savcı Soğukpınar'ın sosyal medyadaki paylaşımları vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Hayatlarında ilk kez farklı kuş türlerinin varlığından haberdar olan vatandaşlar, emeklerinden dolayı Soğukpınar'a teşekkür ediyor.