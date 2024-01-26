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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Seçim Çalışmalarına Anne ve Babasını Ziyaret Ederek Başladı - Son Dakika
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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Seçim Çalışmalarına Anne ve Babasını Ziyaret Ederek Başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Dr. Mehmet Savran, cuma namazı öncesinde anne ve babasını ziyaret ederek seçim çalışmalarına başladı. Savran, ailesinin duasını alarak Nevşehir'in sorunlarını çözmek ve memleketine hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Seçim Çalışmalarına Anne ve Babasını Ziyaret Ederek Başladı
26.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:46
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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, seçim çalışmalarına cuma namazı öncesinde anne ve babasını ziyaret ederek başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Dr. Mehmet Savran, cuma namazı öncesinde annesi Lütfiye Savran ve babası Hamdi Savran'ı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette anne ve babasının ellerini öperek dualarını isteyen Savran, "Adaylığımın açıklanmasının ardından sizlerin duasını almaya geldim. Nevşehir her geçen gün büyüyor. Çözülmeyi bekleyen sorunları var. İnşallah bu 3 yılda gösterdiğimiz performansın, çalışkanlığın daha da fazlasını önümüzdeki 5 yılda göstermeyi vaat ediyoruz. Durmadan, dinlenmeden doğruluktan, dürüstlükten, adaletten ayrılmadan memleketimiz için en iyisini yapacağız. Ben bu memleketin evladıyım. Hem kendimin hem sizlerin başını öne eğdirecek bir şey yapamam. Memleketime ihanet edemem. Nevşehir bizleri çok iyi biliyor. Bilmeyenler de öğreniyor. 31 Mart seçimlerine az bir süre kaldı. Bugün teşkilatımız ile birlikte sahaya iniyoruz. Memleketimiz için hayırlısı olsun. Benden dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Savran'ın anne ve babası da oğullarına seçim çalışmalarında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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