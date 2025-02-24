Şavşat Belediyesi İşçileri, Sözleşme Feshi İçin Mahkemeye Başvurdu

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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, 31 Mart seçimlerinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediyede eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen ve emekliliğe sevkedilen işçiler, yargıya başvurdu. Belediye-İş Sendikası işyeri temsilcisi Vural Şimşek, "Bugün, arkadaşlarımıza sendikal haklarından vazgeçip bireysel sözleşme yapmaları dayatıldı. Bu arkadaşlarımız bunu kabul etmedikleri için sözleşmeleri feshedildi. Oysa bu hukuk devletinde kabul edilemez bir durumdur. Biz sendika olarak davamızı açıyoruz ve konunun takipçisi olacağız" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den AK Parti'ye geçen Şavşat Belediyesi'nde eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi ve emekliye ayrılan 10 işçi haklarını mahkemede arıyor. Belediye-İş Sendikası işyeri temsilcisi Vural Şimşek, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Emeklilik, insanın kişisel özlük hakkıdır. Birilerine 'emekli ol' demekle emeklilik gerçekleşmez ve bu geçmişte de yaşanmış bir durumdur. Şöyle ki, iki arkadaşımız emeklilik adı altında işten çıkarıldılar ve mahkeme yoluyla geri döndüler. Şimdi süreç içerisinde, sözleşmelerle ve yüksek maaşlarla ilgili bir şeyler söylense de bunların gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Hatta öyle olsa bile bir insanın iş akdinin feshedilmesini gerektirmez. Günümüz koşullarında enflasyon gerçeği vardır ve sözleşmelerde enflasyon farkı eklenmiş, enflasyon artı 3 refah payı koyulmuştur. Enflasyon yüzde 10 geldi diye biz yüzde 40 alalım dememişiz; sonuçta enflasyondan kaynaklanan zammı almış olduk. Aldığımız maaşlarla ilgili ortada söylenenle gerçekte aldıklarımız arasında bir fark vardır, kesinlikle öyle değildir."

Şimsek, "Bizim mücadelemiz burada kalmayacak, devam edecektir. Çünkü daha önce 30 kişiye süreli sözleşme önerildi, fakat İş Kanunu'nun 11. maddesinde açıkça yazıyor ki, 6 aydan fazla bir süre uzatılmışsa, belirli süreli sözleşme belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür. Yasa bunu net bir şekilde ifade ediyor ve bu davalar devam etmektedir. Şimdi ise kadrolu çalışan arkadaşlarımıza bireysel sözleşme dayatılmaktadır. Bu durum, bir hukuk devletinde kabul edilemez. Bir insanın sendika hakkı anayasal bir haktır ve bunu ortadan kaldırarak bireysel sözleşmeye zorlamak oldukça uç bir durumdur" diye konuştu.

Şimşek, işten çıkarmaların ardından belediyede kalan personelin iş yükünün arttığını ve mesaiye kalmak zorunda kaldıklarını da vurguladı.

"Bize bireysel sözleşme yapmamız dayatıldı"

Zorunlu emekliliğe sevk edildiğini söyleyen Şavşat Belediyesi büro işçisi Naime Saymaz, daha önce de sözleşmesinin feshedildiğini, fakat davayı kazanarak işine geri döndüğünü belirterek şunları söyledi:

"Evet, zorunlu emeklilik adı altında sözleşmemiz feshedildi. Ben 2017 yılında da aynı şekilde sözleşmemin feshedildiği bir durumla karşılaşmıştım. Mahkeme açtım, davayı kazandım ve tekrar işime döndüm. Ancak bu durumu ikinci kez yaşamak benim için çok ağır oldu. Sendikadan istifa etmemiz istendi. Ücretlerimizi aşağı çekelim dedik. Ancak söylenenin aksine maaşlarımız o kadar yüksek değildi. Bu talebimiz kabul edilmedi, başkanımız bizimle çalışmak istemedi sanırım. Bizimle bireysel sözleşme yapmamızı istedi, sendikal haklarımızdan vazgeçmemizi söyledi. Ben ise sendikamdan ayrılmak istemedim, çünkü daha önceki davamda da sendika sayesinde işime dönebilmiştim. Bu yüzden sendikal haklarımdan vazgeçerek bireysel sözleşmeyi kabul etmedim ve sonucunda sözleşmemiz feshedildi. Veda edemedik. İnsanlar işlerinden ayrıldığında, bir veda yapılır, yemekler verilirdi ama bizde böyle bir şey olmadı. Bu da tabii ki bizi çok üzdü."