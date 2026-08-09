Şavşat Festivali\'nde Doğa ve Kültürel Değerler Vurgulandı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Şavşat Kültür Sanat Festivali'nin ikinci gününde doğa, kültür, çocuklar ve dayanışma mesajları öne çıktı. Festivalde konuşan katılımcılar, Şavşat'ın doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına dikkati çekti.

Şavşat Kültür Sanat Festivali'nin üçüncü yılında düzenlenen etkinliklerin ikinci günü, Ciritdüzü Köyü festival alanında yapıldı. İstanbul Şavşatlılar Dernekler Federasyonu ve Şavşat Kültür Sanat Evi tarafından düzenlenen festivalde, yerel ve ulusal sanatçılar sahne aldı, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Festivalde konuşan İstanbul Şavşatlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, "Bu yemyeşil ormanlar, berrak dereler, tertemiz hava ve kuş sesleri bizlere atalarımızdan emanettir. Bu güzellikler kendiliğinden oluşmadı. Onları koruyan insanlar tarafından bugünlere ulaştırıldı. Şimdi aynı sorumluluk bizlerin omuzlarındadır. Ne yazık ki bugün kültürümüz de doğamız da büyük bir sınavdan geçiyor. HES, maden ve RES projeleri ile plansız yapılaşma; ormanlarımızı, yaylalarımızı, derelerimizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bizler biliyoruz ki doğasını kaybeden memleket zamanla kültürünü de kaybeder. Yaylasının kültürü eksilir, deresi olmayanın sesi kısılır, ormanı olmayanın nefesi daralır" dedi.

Emeğin Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise festivalin doğa ve çocuklara sahip çıkma açısından önemine işaret ederek, "Ormanımıza sahip çıkmanın yanında çocuklarımızı da eklemiş federasyonumuz. Bugün çocuk sömürüsüne karşı çocuklarımıza sahip çıkma adına önemli bir adım atılıyor" ifadelerini kullandı.

"SIRTINI HİÇBİR YERE DAYAMADAN BU ŞENLİĞİ ÖRGÜTLEMEK KOLAY DEĞİL"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da "Burada çok büyük bir emek, çok büyük bir dayanışma var. Kolay değil; sırtını hiçbir yere dayamadan, kendi çabasıyla, kolektif çabasıyla bu şenliği halkın dayanışmasıyla, sizlerin dayanışmasıyla örgütlemek o kadar basit bir şey değil. Şavşat'ın insanları devrimcidir, demokrattır, yurtseverdir sevgili arkadaşlar. Şavşat'ın güzel çocukları vardır. Ama onlar aramızda değildir; toprağın altında, derinliklerdedir. Ancak onlar sadece toprağın altında değil, aynı zamanda bizim yüreğimizin derinliklerindedir. Her daim bizimledir" diye konuştu.