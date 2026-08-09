Şavşat Festivali'nde Doğa ve Kültürel Değerler Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şavşat Festivali'nde Doğa ve Kültürel Değerler Vurgulandı

Şavşat Festivali\'nde Doğa ve Kültürel Değerler Vurgulandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şavşat Kültür Sanat Festivali'nde doğa, çocuklar ve dayanışma ön plandaydı; kültürel değerlerin korunması için çağrı yapıldı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Şavşat Kültür Sanat Festivali'nin ikinci gününde doğa, kültür, çocuklar ve dayanışma mesajları öne çıktı. Festivalde konuşan katılımcılar, Şavşat'ın doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına dikkati çekti.

Şavşat Kültür Sanat Festivali'nin üçüncü yılında düzenlenen etkinliklerin ikinci günü, Ciritdüzü Köyü festival alanında yapıldı. İstanbul Şavşatlılar Dernekler Federasyonu ve Şavşat Kültür Sanat Evi tarafından düzenlenen festivalde, yerel ve ulusal sanatçılar sahne aldı, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Festivalde konuşan İstanbul Şavşatlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, "Bu yemyeşil ormanlar, berrak dereler, tertemiz hava ve kuş sesleri bizlere atalarımızdan emanettir. Bu güzellikler kendiliğinden oluşmadı. Onları koruyan insanlar tarafından bugünlere ulaştırıldı. Şimdi aynı sorumluluk bizlerin omuzlarındadır. Ne yazık ki bugün kültürümüz de doğamız da büyük bir sınavdan geçiyor. HES, maden ve RES projeleri ile plansız yapılaşma; ormanlarımızı, yaylalarımızı, derelerimizi ve yaşam alanlarımızı tehdit ediyor. Bizler biliyoruz ki doğasını kaybeden memleket zamanla kültürünü de kaybeder. Yaylasının kültürü eksilir, deresi olmayanın sesi kısılır, ormanı olmayanın nefesi daralır" dedi.

Emeğin Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise festivalin doğa ve çocuklara sahip çıkma açısından önemine işaret ederek, "Ormanımıza sahip çıkmanın yanında çocuklarımızı da eklemiş federasyonumuz. Bugün çocuk sömürüsüne karşı çocuklarımıza sahip çıkma adına önemli bir adım atılıyor" ifadelerini kullandı.

"SIRTINI HİÇBİR YERE DAYAMADAN BU ŞENLİĞİ ÖRGÜTLEMEK KOLAY DEĞİL"

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da "Burada çok büyük bir emek, çok büyük bir dayanışma var. Kolay değil; sırtını hiçbir yere dayamadan, kendi çabasıyla, kolektif çabasıyla bu şenliği halkın dayanışmasıyla, sizlerin dayanışmasıyla örgütlemek o kadar basit bir şey değil. Şavşat'ın insanları devrimcidir, demokrattır, yurtseverdir sevgili arkadaşlar. Şavşat'ın güzel çocukları vardır. Ama onlar aramızda değildir; toprağın altında, derinliklerdedir. Ancak onlar sadece toprağın altında değil, aynı zamanda bizim yüreğimizin derinliklerindedir. Her daim bizimledir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Politika, Festival, Kültür, Sanat, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şavşat Festivali'nde Doğa ve Kültürel Değerler Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 04:25:48. #7.12#
SON DAKİKA: Şavşat Festivali'nde Doğa ve Kültürel Değerler Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.