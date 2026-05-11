Şavşat'ta Hayat Pahalılığı Zorluyor

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde pazara çıkan vatandaşlar artan hayat pahalılığı nedeniyle zorluk çektiklerini dile getirdi. Bir vatandaş, "Millet açlıktan karnını tutuyor. Pazardan ne alayım da çocuklarıma götüreyim?" ifadelerini kullanırken, Şavşatlı pazarcı Murat Gül ise satışların durma noktasına geldiğini belirterek, "Kayısı 170 lira ama daha iki kilo satamadım. Vatandaşta para yok, insanlar sadece fiyat sorup geçiyor" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsaldaki pazarlar hareketlendi. Ancak yüksek fiyatlar satıcıları da alıcıları da zorluyor.

Şavşat'ta pazar alışverişine çıkan bir vatandaş, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Vallahi bu durumda nasıl rahat olalım ki? Gidip o baştakilere, o beyefendilere söyleyin; millet açlıktan karnını tutuyor. Fiyatlar el yakıyor. İnsan sormaya utanıyor. Beyefendiler yaşıyor ama burada insanları, vatandaşı hiç düşünmüyorlar. Biraz Allah'tan korksunlar. Vicdanları varsa biraz insaflı olsunlar. Daha ne diyelim? Allah her şeyi görüyor. Onlara verdiğinin birazını kullara da versinler. Bakın, insanlar pazarda ne yapıyor; geliyor, elini ürüne vurup geri çekiyor. Pazardan ne alayım da yiyeyim, çocuklarıma ne götüreyim? Hiç sorma, daha fazla sorma."

"İNSANLAR SADECE FİYAT SORUYOR"

Şavşatlı pazarcı Murat Gül ise yaşanan ekonomik sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Halden uygun almaya, uygun satmaya çalışıyoruz ama enflasyon şartlarıyla mücadele ediyoruz. Teyzemizin aldığı üzüm 300 lira. Çok pahalı. Her şey gibi bu da çok pahalı. Yine de Şavşat'ta kaliteli ve uygun sebze yedirmeye devam edeceğiz. Vatandaş sebze fiyatlarından çok şikayetçi. Ben 15 senedir bu işi yapıyorum. Bir liraya sattığımız ürünler şimdi 100-200 lira olmuş durumda. Sadece Şavşat halkı değil, bütün insanlar bu durumdan çok sıkıntı yaşıyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz. Ürün alırken bile kaliteli almaya çalışıyoruz ki insanlar yiyebilsin. Ama her şey pahalı. İnsanlara gerçekten çok üzülüyoruz, kendimiz de çok üzülüyoruz. İnsanlar sadece bakıp fiyat sorup geçiyor. Allah sonumuzu hayır etsin."

"HER ŞEY ÇOK PAHALI"

Pazarda alışveriş yapan başka bir vatandaş da, "Çok pahalı, ucuz olan hiçbir şey yok. İstanbul'u çoktan geçtik. İstanbul'da 30 liraysa burada 50-60-70 lira" dedi.

Bir başka pazarcı ise vatandaşta para olmadığını ifade ederek, "İşler çok düşük. Ekonomi gittikçe bozuluyor. Yakıt aldı başını gidiyor. Şu an en pahalı ürünlerden biri kayısı; 170 lira ama ben daha iki kilo satamadım. Her geçen hafta biraz daha geriye gidiyoruz" diye konuştu.

Pazara alışverişe gelen bir vatandaş ise, "Alışveriş çok pahalı. Fiyatlar yüksek, ucuz hiçbir şey yok. Bayram da yaklaşıyor, kurban kesemeyeceğim" dedi.

Bir Şavşatlı da kurban kesemeyeceğini bildirerek, "20 bin lirayla kurban kesilir mi? Bize yetmiyor ki keselim. Çay parası bile zor. Bakın, elimiz boş. Ne yapalım? Para yok" ifadelerini kullandı.