Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Preveze Deniz Zaferimizin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun" - Son Dakika
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Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Preveze Deniz Zaferimizin 488’inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun"

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Görgün paylaşımında, "488 yıl önce bugün Preveze'de aynı ufka bakan bir donanma, Akdeniz'de tarihin seyrini değiştirdi. Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman leventlerimizin bize bıraktığı denizcilik mirasını, kendi gemisini tasarlayan, inşa eden ve donatan mühendislik gücümüzle geleceğe taşıyoruz. Bu mirasın denizlerdeki en yeni temsilcileri MİLGEM İSTİF Sınıfı fırkateynlerimiz. Üç ayrı tersanede eş zamanlı inşa edilerek 2025 yılında denize indirilen, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip üç fırkateynimiz, Mavi Vatan'da birlikte seyir icra etti. Bugün savunma sanayii ekosistemimiz, Deniz Kuvvetlerimiz ile dost ve müttefik ülkeler için 50'yi aşkın harp gemisini eş zamanlı olarak inşa ediyor. Farklı tersanelerde yükselen, yüzlerce firmamızın kabiliyetlerini bir araya getiren bu projeler; Türkiye'nin deniz platformlarında ulaştığı tasarım, üretim ve entegrasyon gücünü ortaya koyuyor. Preveze'den bugüne uzanan bu mirası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda milli mühendisliğimizle caydırıcı güce dönüştürmeye devam ediyoruz. Preveze Deniz Zaferimizin 488'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Yeni fırkateynlerimizin bahtı açık, pruvası neta olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Haluk GörgünYerelSon Dakika

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