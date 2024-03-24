Eskişehir'de Mevlid-i Şerif Programında 3 Bin Kişi Birlikte İftar Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Mevlid-i Şerif Programında 3 Bin Kişi Birlikte İftar Yaptı

Eskişehir\'de Mevlid-i Şerif Programında 3 Bin Kişi Birlikte İftar Yaptı

Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde halkın, esnafın ve sponsorların maddi desteği ile gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında yaklaşık 3 bin vatandaş birlikte iftar yaparken, tüm şehitler ve hayatını kaybedenler için dua edildi.

24.03.2024 21:28  Güncelleme: 21:33
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Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde halkın, esnafın ve sponsorların maddi desteği ile gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında yaklaşık 3 bin vatandaş birlikte iftar yaparken, tüm şehitler ve hayatını kaybedenler için dua edildi.

Sazova Mahallesi'nde bölge halkının dayanışmasını güçlendirmek ve başta şehitler olmak üzere tüm hayatını kaybedenleri anmak adına gerçekleştirilen geleneksel Mevlid-i Şerif programının 8'incisi düzenlendi. Mahalle halkının, esnafın ve sponsorların maddi desteği ile yapılan programa yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Programda önüne iftar masaları kurulan Merkez Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Sonrasında mehteran takımının gösterisi seyredilirken, vatandaşlar her bir anı cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Program, akşam ezanının okunmasıyla tüm mahalleli ve dışarıdan gelen misafirlerin birlikte iftar yapmasının ardından sona erdi.

"Bu etkinliği mahalle halkı her sene kendi imkanlarıyla ve sponsorların desteğiyle düzenliyor"

Sazova Mahallesi'nin eski sakinlerinden olan Faruk Özsöğüt, "Burada 8'incisini düzenlediğimiz geleneksel iftarımıza ve mevlidimize yoğun katılım gösterildi. Gerçekleştirilen etkinliği mahalle halkı her sene kendi imkanlarıyla ve sponsorların desteğiyle düzenliyor. Bundan sonra inşallah devam etmeye gayret edeceğiz. Bugün yaklaşık 3 bin kişilik bir iftar planladık. Evlerinden gelemeyen hastalarımıza da yemek gönderdik. Şehitlerimiz ve ölülerimiz için mevlit okuttuk. Ramazan'ın bereketini herkesle paylaşmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de oldu. Gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Programa AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü ve partililer de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Mevlid-i Şerif Programında 3 Bin Kişi Birlikte İftar Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Mevlid-i Şerif Programında 3 Bin Kişi Birlikte İftar Yaptı - Son Dakika
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