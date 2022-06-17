Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021 tarihinde gıda mühendisi Şebnem Şirin'in, Furkan Zıbıncı tarafından bir dairede bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmayı Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat ve babası Halil Şirin de izledi. Önceki duruşmaya katılmayan sanık Furkan Zıbıncı'nın babası İ.Z, üçüncü duruşmada tanık olarak ifade verdi.

Kaynak: ANKA

Şebnem Şirin, Pamukkale, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şebnem Şirin Davasında 'Ağırlaştırılmış Müebbet' Mütalaası Veren Savcı Ayakta Alkışlandı - Son Dakika

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