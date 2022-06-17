Şebnem Şirin Davasında "Ağırlaştırılmış Müebbet" Mütalaası Veren Savcı Ayakta Alkışlandı - Son Dakika
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Şebnem Şirin Davasında "Ağırlaştırılmış Müebbet" Mütalaası Veren Savcı Ayakta Alkışlandı

17.06.2022 18:27
Şebnem Şirin Davasında "Ağırlaştırılmış Müebbet" Mütalaası Veren Savcı Ayakta Alkışlandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gıda mühendisi Şebnem Şirin’i (25) öldürdüğü için Furkan Zıbıncı’nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları savcının talebini alkışlarla karşıladı.

AYHAN ÇİMENDAĞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gıda mühendisi Şebnem Şirin'i (25) öldürdüğü için Furkan Zıbıncı'nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları savcının talebini alkışlarla karşıladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021 tarihinde gıda mühendisi Şebnem Şirin'in, Furkan Zıbıncı tarafından bir dairede bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmayı Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat ve babası Halil Şirin de izledi. Önceki duruşmaya katılmayan sanık Furkan Zıbıncı'nın babası İ.Z, üçüncü duruşmada tanık olarak ifade verdi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü sunan Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şirin ailesinin avukatları savcının görüşünü alkışladı.

Mahkeme heyeti, savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Şebnem Şirin, Pamukkale, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şebnem Şirin Davasında 'Ağırlaştırılmış Müebbet' Mütalaası Veren Savcı Ayakta Alkışlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şebnem Şirin Davasında "Ağırlaştırılmış Müebbet" Mütalaası Veren Savcı Ayakta Alkışlandı - Son Dakika
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