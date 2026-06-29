Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Hümeyra Kılıç:

Vay vay vay, başkan beyin bu durumda kalması çok ilginç?? Böyle görevlerde hep erkekler var ya, belki de birisi ondan rahatsız olmuştur diye düşünüyorum. Neyse, mahkeme karar verecek elbette ama bu olaylar her zaman gözümü açıyor açıkçası. Umarım adalet yerini bulur! ??