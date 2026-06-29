Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

29.06.2026 16:55  Güncelleme: 17:53
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bir kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, iki kişi savcılıkça salıverildi.

(İZMİR) - Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şüphelilerden bir kişi adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edilirken, iki kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

25 Haziran'da gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Seferihisar Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hümeyra Kılıç Hümeyra Kılıç:
    Vay vay vay, başkan beyin bu durumda kalması çok ilginç?? Böyle görevlerde hep erkekler var ya, belki de birisi ondan rahatsız olmuştur diye düşünüyorum. Neyse, mahkeme karar verecek elbette ama bu olaylar her zaman gözümü açıyor açıkçası. Umarım adalet yerini bulur! ?? 0 0 Yanıtla
  • Önder Karabulut Önder Karabulut:
    'Tutuklama Talebiyle' yazısını görünce çok şaşırdım açıkçası. Belediye başkanı bir adamın böyle bir duruma düşmesi gerçekten üzücü. Detayları biraz daha açık anlatabilirler ya, ne oldu da böyle bir talep çıktı? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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