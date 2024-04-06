Seferihisar Belediyesi Meclis Toplantısında Komisyon Üyeleri Belirlendi

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Seferihisar Belediyesi, meclis toplantılarının ilkini Çağan Irmak Salonu'nda yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Başkanlığında toplanan mecliste komisyon üyeleri belirlendi.

CHP, AKP ve Memleket Partisi'nden meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in başkanlığında 17 komisyonla ilgili seçim yapılarak komisyon üyeleri asil ve yedek olarak belirlendi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Mecliste gerçekleştirilen seçimler sonucunda, Birinci Başkan Vekili Gökhan Pehlivan, İkinci Başkan Vekili Hüseyin Kocaer olurken Meclis Zabıt Katipliği'ne Okan Çınar, Nevruz Zeliha Sığın seçildi.

Encümen Üyeliği'ne Barış Sakcı ve Ahmet Güney; İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na Hüseyin Kocaer, Gürcan Türker, Vedat Gültekin, Hüseyin Okan Ürkmez ve Ümit Cingöz getirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Gökhan Pehlivan, Hüseyin Kocaer, Meltem Doğru, Murat Yükselen, Batuhan Gürbüz seçildi. Hukuk Komisyonu'na, Ceren Türer Uykal, Nevruz Zeliha Sığın, Sarper Soylu, Gülbahar Kaplan, Batuhan Gürbüz; Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Ercan Ağkuş, Haluk Dede, Murat Yükselen, Gülbahar Kaplan, Orhan Yüce; Çevre Sağlığı Komisyonu'na Haluk Dede, Nevruz Zeliha Sığın, Fuat Gümüş, Murat Yükselen, İsmail Bazan; Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu; Gülbahar Kaplan, Nevraz Zeliha Sığın, Orhan Yüce; Milli Müdafaa ve Mükellefiyet Komisyonu'na Fuat Gümüş, Haluk Dede, Okan Çınar, Sarper Soylu; Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu'na Nevraz Zeliha Sığın, Meltem Doğru, Orhan Yüce; Engelsiz Seferihisar Komisyonu'na Gökhan Pehlivan, Hüseyin Okan Ürkmez ve İsmail Bazan; Kültür Turizm ve Fuarcılık Komisyonu'na Hüseyin Kocaer, Sarper Soylu, Okan Çınar, Gürcan Türker, İsmail Bazan; Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ne Gökhan Pehlivan, Sarper Soylu, Hüseyin Kocaer, Hüseyin Okan Ürkmez, Vedat Gültekin, Nevraz Zeliha Sığın; Tarihi Kentler Birliği'ne Nevraz Zeliha Sığın, Ceren Türer Uykal; Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'ne Gökhan Pehlivan, Hüseyin Kocaer, Fuat Gümüş, Gülbahar Kaplan, Yarımada Belediyeler Birliği'ne ise Meltem Doğru, Ceren Türer Uykal, Sarper Soylu ve Okan Çınar seçildi.