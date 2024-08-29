Sefo, şarkılarıyla Gazi şehri coşturdu - Son Dakika
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Yerel

Sefo, şarkılarıyla Gazi şehri coşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Sefo, hayranlarıyla bir araya geldi. Festivaller Parkı'nda düzenlenen konsere 100 bin Gaziantepli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde şarkıcı Sefo, 'İmparator', 'Bilmem Mi?', 'Bonita', 'Affettim' gibi sevilen şarkılarını vatandaşların katılımıyla birlikte coşkuyla söyledi. Göz alıcı sahne şovları eşliğinde hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyen Sefo, Gaziantepliler ile yeniden bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti. Konserde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, verdiği konserle Gazi şehirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Sefo'ya teşekkür ederek, 'Bu ne sevgi, bu ne muhteşem bir kalabalık. Böyle bir ses, böyle bir duruş olunca böyle bir sevgiyi tabi ki hak ediyor. Bizleri Sefo ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Kültür sanat etkinliklerimiz 14-22 Eylül tarihlerinde devam ediyor' diye konuştu. Konsere katılanları Gastronomi Festivali'ne davet eden Halil Uğur, şarkıcı Sefo'ya Gaziantep'e özgü kutnu kumaşından işlenmiş bir şal hediye etti.

29.08.2024 22:55
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Sefo, şarkılarıyla Gazi şehri coşturdu

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Sefo, hayranlarıyla bir araya geldi.

Festivaller Parkı'nda düzenlenen konsere 100 bin Gaziantepli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde şarkıcı Sefo, "İmparator", "Bilmem Mi?", "Bonita", "Affettim" gibi sevilen şarkılarını vatandaşların katılımıyla birlikte coşkuyla söyledi.

Göz alıcı sahne şovları eşliğinde hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyen Sefo, Gaziantepliler ile yeniden bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti. Konserde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, verdiği konserle Gazi şehirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Sefo'ya teşekkür ederek, "Bu ne sevgi, bu ne muhteşem bir kalabalık. Böyle bir ses, böyle bir duruş olunca böyle bir sevgiyi tabi ki hak ediyor. Bizleri Sefo ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Kültür sanat etkinliklerimiz 14-22 Eylül tarihlerinde devam ediyor" diye konuştu.

Konsere katılanları Gastronomi Festivali'ne davet eden Halil Uğur, şarkıcı Sefo'ya Gaziantep'e özgü kutnu kumaşından işlenmiş bir şal hediye etti.

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Halil Uğur, Gaziantep, Eylül, Sefo, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sefo, şarkılarıyla Gazi şehri coşturdu - Son Dakika

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