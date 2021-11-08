Şehidin ikiz kardeşi dünya evine girdi - Son Dakika

El Bab'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Ömer Akkuş'un ikiz kız kardeşi gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Düğüne, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım , Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli ve davetliler katıldı. - SAKARYA

El Bab'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Ömer Akkuş'un ikiz kız kardeşi gerçekleşen törenle dünya evine girdi.

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